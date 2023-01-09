"Новая почта" потеряла посылку украинца: он через суд взыскал 60 тыс. грн за "переживания"

Голосеевский районный суд Киева 2 января 2023-го опубликовал решение взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн в пользу клиента. В такую сумму оценили переживания и моральный ущерб, который нанес почтовый оператор клиенту, потеряв его посылку.

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Об этом говорится в решении суда в рамках производства 2/752/4738/22. Как говорится в материалах, клиент решил продать свои часы и ноутбук (общая стоимость составила 45 тыс. грн). Покупателю он отправил посылку "Новой почтой". Однако почтовый оператор не доставил посылку адресату, а вернуть ее не удалось.

Истец два года судился с "Новой почтой", однако не смог взыскать с них 45 тыс. грн, так как вовремя не предоставил суду подтверждения стоимости ноутбука и часов. В результате он за 6 тыс. грн заказал экспертизу, которая оценила его моральный ущерб от потерянной посылки в 60 тыс. грн.

Суд обязал "Новую почту" оплатить и саму экспертизу (6 тыс. грн) и заплатить за материальный ущерб в размере 60 тыс. грн. "Взыскать с ООО "Новая Почта" в пользу ЛИЦО_1 моральный ущерб в сумме 60 тыс. грн. и расходы на проведение заключения на сумму 6 тыс. грн", – говорится в материалах дела.

Как именно потеряли посылку, в материалах дела не говорится. Вероятно, ее могли ошибочно выдать другому клиенту. Экспертизу, которая оценила ущерб в 60 тыс. грн, сделал "Союз специалистов социологических и психологических исследований".

"В совокупности с исследованными в судебном заседании материалами дела, суд не нашел никаких обстоятельств, которые позволяли бы утверждать о необоснованности, неправильности заключения или противоречивости его другим материалам дела", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Новая почта" разрешила передавать право на получение посылки другому человеку. Теперь получение посылок можно доверить друзьями или родственникам, причем бесплатно. Услуга называется "Другой получатель".

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