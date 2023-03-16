Украинцев предупреждают о повышении тарифов на электроэнергию: как платить меньше

В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, поэтому граждане вынуждены будут платить больше. При этом потребители могут сэкономить. Для этого нужно извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования и сократить потребление электроэнергии устройствами в режиме сна, особенно телевизоров, компьютеров, игровых приставок и т.д.

Видео дня

О том, как экономить электроэнергию, – расскажет OBOZREVATEL.

Специалисты также советуют переносить стирку и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Кроме того, больше энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск на меньшей мощности, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90. Если в доме электрическое отопление, то его рекомендуют выключать утром и вечером, перенося обогрев на ночь.

Рекомендуется также заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Это люминесцентные лампы или светодиодные лампы. Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% меньше традиционных, а служат в 8-10 раз дольше. Поэтому их приобретение окупается достаточно быстро, а излишних расходов не возникает.

Что нужно выключать утром и вечером?

Чтобы уменьшить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать такие электроприборы:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает варианты повышения стоимости электроэнергии. И до полномасштабной войны себестоимость производства тока была выше установленного тарифа. Теперь же стоимость 1 кВт·ч должна быть как минимум вдвое больше, считают специалисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!