Украинцев предупреждают о повышении тарифов на электроэнергию: как платить меньше
В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, поэтому граждане вынуждены будут платить больше. При этом потребители могут сэкономить. Для этого нужно извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования и сократить потребление электроэнергии устройствами в режиме сна, особенно телевизоров, компьютеров, игровых приставок и т.д.
О том, как экономить электроэнергию, – расскажет OBOZREVATEL.
Специалисты также советуют переносить стирку и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Кроме того, больше энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск на меньшей мощности, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90. Если в доме электрическое отопление, то его рекомендуют выключать утром и вечером, перенося обогрев на ночь.
Рекомендуется также заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Это люминесцентные лампы или светодиодные лампы. Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% меньше традиционных, а служат в 8-10 раз дольше. Поэтому их приобретение окупается достаточно быстро, а излишних расходов не возникает.
Что нужно выключать утром и вечером?
Чтобы уменьшить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать такие электроприборы:
- обогреватель;
- бойлер;
- теплый пол;
- традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);
- стиральная машина;
- кондиционер;
- электроплита.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает варианты повышения стоимости электроэнергии. И до полномасштабной войны себестоимость производства тока была выше установленного тарифа. Теперь же стоимость 1 кВт·ч должна быть как минимум вдвое больше, считают специалисты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!