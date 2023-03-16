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Украинцев предупреждают о повышении тарифов на электроэнергию: как платить меньше

Владимир Пазий
Коммуналка
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3,0 т.
Тарифы на электроэнергию для населения могут повыситься

В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, поэтому граждане вынуждены будут платить больше. При этом потребители могут сэкономить. Для этого нужно извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования и сократить потребление электроэнергии устройствами в режиме сна, особенно телевизоров, компьютеров, игровых приставок и т.д.

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О том, как экономить электроэнергию, – расскажет OBOZREVATEL.

Специалисты также советуют переносить стирку и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Кроме того, больше энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск на меньшей мощности, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90. Если в доме электрическое отопление, то его рекомендуют выключать утром и вечером, перенося обогрев на ночь.

Рекомендуется также заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Это люминесцентные лампы или светодиодные лампы. Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% меньше традиционных, а служат в 8-10 раз дольше. Поэтому их приобретение окупается достаточно быстро, а излишних расходов не возникает.

Что нужно выключать утром и вечером?

Чтобы уменьшить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать такие электроприборы:

  • обогреватель;
  • бойлер;
  • теплый пол;
  • традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);
  • стиральная машина;
  • кондиционер;
  • электроплита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает варианты повышения стоимости электроэнергии. И до полномасштабной войны себестоимость производства тока была выше установленного тарифа. Теперь же стоимость 1 кВт·ч должна быть как минимум вдвое больше, считают специалисты.

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