В Україні ввели нові тарифи на газ: скільки заплатимо і як заощадити

Із четверга, 1 квітня, Кабінет міністрів не обмежуватиме максимальну вартість газу. Тому для українців перерахували тарифи на блакитне паливо: частина компаній різко підвищила ціни, інші – поки залишили колишню вартість. Нові ціни протримаються до травня, після чого їх знову переглянуть.

Про те, як і чому змінилися тарифи, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Різкого подорожчання очікувати не варто. Незважаючи на скасування держрегулювання, більшість компаній залишили свої пропозиції на рівні до 7 грн за кубометр. Серед понад 60 постачальників тільки 10 запропонували тарифи, які значно вищі від березневих.

Наприклад, компанія "Азовгаз" опублікувала цінник у 8,85 грн за кубометр. У підсумку сім'я, яка, наприклад, використовує 200 кубометрів газу на місяць, зараз платить 1398 грн, а після підвищення клієнти "Азовгазу" і "Маргазу" будуть платити вже 1770 і 1650 грн відповідно.

У кого найнижчі ціни:

"Мегаватт Енерго Сервісна компанія" – 6,7 грн;

"Еру людям" – 6,7 грн;

"Еру трейдинг" – 6,75 грн;

"Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн.

У кого найвищі ціни:

"Маргаз" – 8,25 грн;

"Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" – 8,27 грн;

"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,3 грн;

"Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 8,3 грн;

"Азовгаз" – 8,85 грн.

У травні всі постачальники свої цінники перерахують. Ба більше, за новими правилами вони повинні будуть запропонувати річні тарифи. І багато експертів із таким розкладом не згодні. Мовляв, у травні газ усе ще дорогий, а якщо почекати до літа і тільки тоді розробити річний тариф, то у компаній буде можливість купити дешевий газ, отже, і ціни будуть нижчими.

Експерт Української енергетичної асоціації Валентин Землянський вважає, що вартість кубометра буде на рівні близько 8 грн за куб. "На тлі досить високих цін, із високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці повинні перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде на рівні 8 і більше гривень за кубометр", – упевнений він.

Із цією думкою погоджується координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, вона вважає, що таке рішення може нашкодити українцям. Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

Українські компанії повинні орієнтувати від ринкової вартості: скільки коштує газ на біржі, які ціни в Європі, з якими котуваннями вони можуть закупити блакитне паливо. Наприклад, за даними Української енергетичної біржі, в квітні в середньому газ буде коштувати 7,59 грн за кубометр.

Незважаючи на це, більшість компаній залишили ціну в 6,99 грн за куб. Справа в тому, що через конкуренцію на ринку компаніям доводиться стримувати зростання цін. Інакше всі споживачі підуть, наприклад, до "Нафтогазу", який безпосередньо продає блакитне паливо за ціною в 6,8 грн за куб.

Загалом же щомісяця, до осені, вартість кубометра буде поступово знижуватися. Тому цілком ймовірно, що вже в травні українці можуть побачити більш привабливі ціни.

"Компанії не можуть довільно встановлювати ціни, існує певний алгоритм розрахунку. Якщо ціни на європейських хабах знижуються, то було б нелогічно, щоб у наших постачальників вони підвищувалися. Коли йдеться про квітень, травень і далі – то тенденція буде до зниження вартості. Звичайно, постачальники якось будуть компенсувати втрати. Але так, щоб взяти і встановити ціну, яка набагато перевищує 6,99 грн, – це навряд чи", – пояснив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Кожен українець із серпня 2020-го має право в будь-який момент поміняти постачальника. Для цього варто лише зайти на сайт тієї компанії, у якої ви хочете купувати блакитне паливо, і пройти інструкції. Хтось просить заповнити анкету, хтось запрошує прийти в сервісний центр.

Також потрібно звернути увагу на тарифи. Вони бувають:

на декаду (10 днів);

місячні;

квартальні (три місяці);

річні.

Річний тариф вигідно укладати влітку, коли вартість блакитного палива мінімальна. Але якщо постачальники запропонують річний тариф у травні, можливо, влітку з ним доведеться переплачувати. Вартість газу змінюється щомісяця, а ті, хто вибрав річну ціну, щомісяця платять одну і ту ж суму.