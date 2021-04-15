Украинцев переведут на годовые тарифы на газ: что будет с ценой

Уже с 1 мая всех украинцев переведут на годовые контракты на газ. При этом, цена в мае будет выше, чем в апреле, считают эксперты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Один из крупных поставщиков газа намекнул, что если бы не регуляция со стороны Кабмина, в мае бы годовой тариф они не устанавливали. Мол, нет смысла делать это сразу после отопительного сезона, когда запасы исчерпаны, а стоимость голубого топлива все еще высокая.

"Формирование годового тарифа на газ происходит на основании усредненной цены за последние полгода. То есть мы с вами получим тариф на газ на основе пиковых цен во время отопительного периода. Есть рыночные условия. На момент начала отопительного сезона и в сам отопительный сезон есть пик. Мы получим газ по цене около 10 грн за кубометр. А летом газ может подешеветь уже до 4-4,5 грн за кубометр", – говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Аналогичного мнения придерживается и координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. По ее оценкам, кубометр может стоить около 8-10 грн. И это значительно выше, чем 6,99 грн за куб (апрельский тариф у большинства поставщиков).

"НКРЭКУ учла некоторые замечания. Решение, которое приняли, было лучше, чем предыдущий проект. Этот проект позволяет поставщикам уменьшить цену. Если по результатам летних закупок цена снизится, будет возможность пересмотреть тариф. Никто не знает, как себя поведет рынок, исходя из прогнозов, мы предполагаем, что лучше было бы после летнего сезона вводить годовой тариф. Сложно надеяться, что в марте будет лучше цена, чем в июле", – говорит эксперт.

Бойко отмечает, что зависимо от того, как поведут себя украинцы, будет формироваться и тариф. Если со снижением цен клиенты будут активно переходить от того поставщика с невыгодным тарифом к другому с относительно низкой ценой, это позволит создать конкурентные условия. В ситуации, когда украинцы не меняют поставщика и по умолчанию платят по тому тарифу, который указывают в их платежках, стимула снижать цену не будет.

Напомним, в Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрели целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могли коснуться цен на электроэнергию и газ. Однако все предложения провалили.

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