Всех украинцев переведут на новые газовые тарифы: платить будут целый год, а цена взлетит

Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые контракты на газ. Такое решение приняла Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Главная цель – избежать сезонных колебаний цены.

Однако сделали это чуть ли не в самый неподходящий момент. В конце отопительного сезона запасы газа исчерпаны, цены на мировых рынках растут. Поставщикам придется предлагать украинцам тот тариф, который основывается фактически на пиковых отметках. В результате вместо около 7 грн уже со следующего месяца и, возможно, в течение целого года, за каждый кубометр придется платить от 8 до 10 грн.

О том, как изменятся тарифы с мая и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Всех украинцев автоматически переведут на годовые тарифы. Сейчас по умолчанию действуют месячные цены, которые регулярно пересматриваются. По новым же правилам уже 25 апреля все поставщики должны объявить, по какой цене будем покупать голубое топливо в течение года.

В отличие от первой редакции постановления, в новом документе предусмотрели возможность снижать годовой тариф в том случае, если закупочные цены будут падать. Скорее всего это произойдет летом.

В любой момент можно будет поменять поставщика. Такое правило действует и сейчас. Если окажется, что цена вашего поставщика значительно выше, чем у другого, вы имеете право прийти к конкуренту и заключить с ним договор.

Главные новшества:

цена фиксируется на год – с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022-го включительно;

стоимость голубого топлива смогут снижать, но не повышать;

платить наперед не придется: только за те кубометры, который намотали за месяц.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты сходятся во мнении: цена в мае будет выше, чем в апреле. Один из крупных поставщиков газа намекнул: если бы не регуляция со стороны Кабмина, в мае бы годовой тариф они не устанавливали. Мол, нет смысла делать это сразу после отопительного сезона, когда запасы исчерпаны, а стоимость голубого топлива все еще высокая.

"Формирование годового тарифа на газ происходит на основании усредненной цены за последние полгода. То есть мы с вами получим тариф на газ на основе пиковых цен во время отопительного периода. Есть рыночные условия. На момент начала отопительного сезона и в сам отопительный сезон есть пик. Мы получим газ по цене около 10 грн за кубометр. А летом газ может подешеветь уже до 4-4,5 грн за кубометр", – рассказывает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

С таким мнением соглашается координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. По ее оценкам, кубометр может стоить около 8-10 грн. И это значительно выше, чем 6,99 грн за куб (апрельский тариф у большинства поставщиков).

"НКРЭКУ учла некоторые замечания. Решение, которое приняли, было лучше, чем предыдущий проект. Этот проект позволяет поставщикам уменьшить цену. Если по результатам летних закупок цена снизится, будет возможность пересмотреть тариф. Никто не знает, как себя поведет рынок, исходя из прогнозов, мы предполагаем, что лучше было бы после летнего сезона вводить годовой тариф. Сложно надеяться, что в марте будет лучше цена, чем в июле", – поясняет она.

Эксперт отметила: зависимо от того, как поведут себя украинцы, будет формироваться и тариф. Если со снижением цен клиенты будут активно переходить от того поставщика с невыгодным тарифом к другому с относительно низкой ценой, это позволит создать конкурентные условия. В ситуации, когда украинцы не меняют поставщика и по умолчанию платят по тому тарифу, который указывают в их платежках, стимула снижать цену не будет.

"Каждая компания предложит клиентам собственную цену на газ в рамках годового тарифного плана – рыночная ценовая конкуренция продолжается. Новый тарифный план от ГК "Нафтогаз України" будет называться "Фиксированный". И даже в условиях фиксации цены на 12 месяцев компания как лидер на рынке готова побороться за звание поставщика с более выгодными ценами на газ", – заявили в "Нафогазе".

В сложившейся ситуации главный фактор – как поведут себя украинцы. Если, как и в прошлом году, менять поставщика будут неохотно, то с ценой в 10 грн за куб можно остаться на следующие 12 месяцев. В результате летом за голубое топливо придется переплачивать чуть ли не в два раза.