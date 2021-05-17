Украинцам вскоре повысят тарифы на коммуналку: кто заплатит на 1000 грн больше

В Украине из-за отмены спецобязательств по поставке газа для тепокоммунэнерго (занимаются поставками тепла и горячей воды), некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50%. Так, отопление "двушки" может подорожать почти на 1000 грн в месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С 1 июня должны отменить ПСО (специальные обязательства) "Нафтогаза" на поставку газа теплокоммунэнерго. Газ тепловики будут закупать дороже, чем раньше, потому к осени можем ждать увеличения стоимости отопления и горячей воды. По данным главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, теплокомуненерго поднимут стоимость теплоносителей примерно на 57%.

"Если взять двухкомнатную квартиру на 50 квадратов, которая до этого платила в среднем 2 000 грн, то теперь отопление для нее будет стоить 3 000 грн в месяц. Это очень серьезное подорожание. К тому же стоит понимать, что из-за роста цен накапливаются долги. А рост стоимости гигакалории тепла и горячей воды напрямую зависит от тех долгов, которые сформировались в предыдущий отопительный период", – говорит специалист.

Попенко также ожидает в ближайшее время поднятия стоимости электроэнергии, хотя его пока откладывают.

"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезда за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.