Коммуналка опять подорожает и изменятся цены на продукты: как инфляция повлияет на жизнь украинцев

В Украине потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4%. Из-за этого увеличились и темпы роста стоимости некоторых товаров и услуг. Согласно прогнозу НБУ, рост цен пойдет на спад только в сентябре.

А что и как может подорожать в ближайшее время – узнавал OBOZREVATEL.

Продукты питания – это первое, что затрагивает инфляция. По данным Нацбанка, цены на обработанные продовольственные товары в разрезе года выросли на 10%. Это часть мировой тенденции к подорожанию продуктов питания. Существеннее всего рост отразился на муке, подсолнечном масле и сахаре, а также товарах, для которых они служат сырьем: майонезе, маргарине, спреде, хлебе и мучных изделиях. И пока эта тенденция сохраняется, ведь контролируют рынки муки, подсолнечного масла и сахара монополисты, которые ориентируются на мировые цены.

В то же время, цены на продукты "борщевого набора" во многом наоборот упали. В частности, из-за хорошего урожая прошлого года.

"Есть такое понятие, как сезонные колебания цен, – рассказывает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. – К примеру, сейчас будет дешеветь картофель. Потому что те остатки старой картошки, которые есть и у населения, и у аграрных хозяйств, нужно продать, пока не появился новый урожай. Соответственно, и цены на картошку и овощи так называемого "борщевого набора" падают. Так же падают цены на капусту урожая прошлого года, потому что появилась свежая".

По словам Непрана, сейчас сложно прогнозировать, чего коснется подорожание, ведь мы еще не знаем, каким будет урожай в этом году. Но некоторые тенденции уже наметились, в частности, дороже, чем в прошлом году, вероятно, будут косточковые фрукты.

"Учитывая холодную весну и холодные ночи в период цветения косточковых, вероятнее всего в этом году будет небольшой урожай вишни, черешни, абрикосов и слив. Вероятно, цена будет выше по сравнению с прошлым годом. Но паниковать не стоит. Не будет косточковых у нас – их привезут из Молдовы. Не будет их в Молдове – будут в Италии или на севере Африки", – говорит эксперт.

Непран также подчеркивает, что факторов, которые станут способствовать резкому росту цен, пока нет. Колебание цен на продукты будет находиться в диапазоне 5-10%.

С 1 июня должны отменить ПСО (специальные обязательства) "Нафтогаза" на поставку газа теплокоммунэнерго. Газ тепловики будут закупать дороже, чем раньше, потому к осени можем ждать увеличения стоимости отопления и горячей воды. По данным главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, теплокомуненерго поднимут стоимость теплоносителей примерно на 57%.

"Если взять двухкомнатную квартиру на 50 квадратов, которая до этого платила в среднем 2 000 грн, то теперь отопление для нее будет стоить 3 000 грн в месяц. Это очень серьезное подорожание. К тому же стоит понимать, что из-за роста цен накапливаются долги. А рост стоимости гигакалории тепла и горячей воды напрямую зависит от тех долгов, которые сформировались в предыдущий отопительный период", – говорит специалист.

Попенко также ожидает в ближайшее время поднятия стоимости электроэнергии, хотя его пока откладывают.

"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.

Из-за мирового роста цен на нефть и нефтепродукты, а также увеличения спроса на топливо в период посевной, цены на него росли. На европейском рынке с ослаблением карантина дизель подорожал на 10%, бензин на 8,7%. Розничные цены на топливо в Украине тоже пошли в рост, но не исчерпали свой потенциал. Потому в ближайшее время этот рост сохранится, прогнозирует экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук:

"Средние цены по рознице еще не успели догнать цены европейского рынка. Примерно на 1,6% подорожал бензин и на 0,4% подорожало дизельное топливо. Потому сегодня на рынке сложилась ситуация так называемого отложенного подорожания. Где-то 1-1,6 грн на литре – это отложенное подорожание".

Дальше же, по прогнозу Косянчука, все будет зависеть от тенденций внешнего рынка. Ведь даже украинские производители формируют свои цены по импортному паритету.

Прошлой осенью планировалось, что минимальная зарплата вырастете до 6 500 грн уже с 1 июля. Но в последней редакции бюджета-2021 повышение перенесли на декабрь. А вместе с зарплатой на декабрь переместился и рост минимальной пенсии. Что касается роста средней зарплаты – он может быть, но очень незначительный.

"В этом году ожидается дальнейшая стагнация экономики, у нас много долгов. Потому существенных улучшений не будет, – говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко. – К тому же, все усложняет карантин. Многие люди, которые работали в Европе, не смогут вернуться на свои места. Потому на наш рынок труда будут давить еще несколько миллионов заробитчан. Следовательно, существенного роста зарплат не будет. Если смотреть на статистику сайтов поиска работы, за год рост зарплат по предложениям работодателей составил около 4,5%. Поэтому дальнейшего серьезного роста я не жду. Может, в этом году будет незначительное увеличение зарплат на несколько процентов, как коррекция инфляции".

В целом, паниковать из-за инфляции не стоит. Хоть она и выходит за грани коридора, очерченного бюджетом-2021, а также способствует росту цен, но по многим категориям этот рост не столь значительный. К тому же, есть вероятность что в летнем сезоне улучшится ситуация с продуктами питания и топливом, а цены на них даже пойдут на спад.