Украинцам в разы поднимут плату за доставку газа: суммы в платежках за коммуналку взлетят

В Украине облгазы с 1 января планируют поднять тариф на доставку газа (т.н. абонплата) до 4 раз, зависимо от поставщика. В некоторых регионах доставка одного куба может стоить около 8 грн, столько же платим и за сам газ.

Проекты повышения тарифов изучило профильное издание Кosatka.media. Компании пояснили, что из-за роста расходов, повышения зарплат и т.д. они вынуждены также и поднимать свои тарифы. Некоторые из них предлагают поднять цены в два-четыре раза.

Кто и как хочет пересмотреть цены:

Луганскгаз – с 1,55 грн до 8,41 грн;

Уманьгаз – с 1,78 грн к 8,91 грн;

Одессагаз – с 0,84 грн до 4,52 грн;

Киевгаз – с 0,31 грн до 0,83 грн;

Киевоблгаз – с 1,45 грн до 3,38 грн.

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Размер абонплаты считается для всех индивидуально и зависит от того, сколько кубов потратила семья за газовый год (с октября по октябрь). Общий объем делят на 12 месяцев и полученную цифру умножают на тариф на доставку.

Платить нужно ежемесячно, независимо от того, пользуетесь вы газом или нет. Для примера рассчитаем, как может увеличиться абонплата для семьи, которая пользуется услугами Одессагаз и платит за 150 кубов.

В 2021-м нужно заплатить 126 грн;

В 2022-м нужно заплатить 678 грн.

Семья, которая тратит столько же газа, но пользуется услугами Луганскгаз:

В 2021-м нужно заплатить 232,5 грн;

В 2022-м нужно заплатить 1 261,5 грн.

По процедуре облгазы публикуют на своем сайте предложения повысить цены, а после проходят обсуждения. Однако документы с проектом решения зачастую размешают так, что заметить его практически невозможно.

Дальше Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг проверят расчеты и принимает решения, повышать ли цены. И уже от них зависит окончательный размер платы за доставку газа.

Как ранее писал OBOZREVATEL: