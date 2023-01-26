Украинцам уже перечислили часть тарифов: что подорожает в 2023-м

Украинцам в 2023-м перечислили стоимость доставки газа. Кроме того, в ближайшее время должны перечислить тарифы на воду.

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О том, какие тарифы и почему могут перечислить в этом году, читайте в OBOZREVATEL.

Обгонплата на газ

Суммы в платежках уже перечислились с 1 января. Тариф на доставку не изменили. Но ежемесячный платеж зависит от объемов потребления газа за прошлый год (считают с октября по октябрь). И украинцы, которые увеличили потребление, вынуждены больше денег тратить на ежемесячную абопналату.

Тарифы на отопление и газ

По всей вероятности, стоимость отопления и голубого топлива не изменится в этом году. Мораторий на повышение цен был введен на период военного положения. Однако и после этого экономическая ситуация значительно не изменится, поэтому с решением о повышении цен не будут спешить.

Стоимость электроэнрии

Стоимость электроэнергии не будут просматривать как минимум до конца отопительного сезона. Вероятно, в марте Кабмин снова примет решение отказаться от повышения цен. Однако с экономической точки зрения, с учетом огромных затрат на ремонтные работы, оборудование, необходимость увеличить количество работников, проблемы с генерацией и т.д. есть причины значительного удорожания.

Отметим, еще до атак на энергетическую инфраструктуру в Украине тарифы на электроэнергию для населения были ниже уровня себестоимости. И если в этом году тарифы не будут пересмотрены, после окончания войны без такого решения не обойтись.

Плата за воду

Тарифы на воду должны были повыситься уже с 1 января. Однако решение решили перенести. Официальная причина: члены Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) запутались в документах, заседания проводились во время воздушной тревоги, поэтому так и не смогли разобраться, за что голосовали.

Однако повышение тарифов все же не отменялось. Вероятно, уже в ближайшее время тарифы могут быть пересмотрены. Каким будет окончательный документ еще неизвестно, однако в предыдущей версии предлагалось примерно на 10% повысить цены в январе, а затем через полгода снова повысить цены еще примерно на 10%. Однако в зависимости от города цены могли расти более существенно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки що експерти не бачать причин скуповувати долари. Більш вигідним варіантом фахівці вважають вкладення заощаджень у гривневі ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України).