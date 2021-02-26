Украинцам трижды завысили суммы в платежках за газ: как проверить счетчик

Украинцам задним числом увеличили суммы в платежках из-за "температурных коэффициентов". Первый раз – в тарифе на распределение, второй раз – на этот же объем в оплате за сам газ. А в третий раз "температурные коэффициенты" начислялись автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое "директивное приведения" к стандартным условиям.

Об этом сообщает издание ГазПравда. "Люди не только не понимают, за что им начисляли дополнительные объемы более двух лет. Часть потребителей обнаруживает, что им эти дополнительные объемы насчитывали три раза! И все это под видом "приведения к стандартным условиям", – говорится в материале.

Чтобы не заплатить лишнего, нужно проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или "директивным приведением" к стандартным условиям. Если да – вы имеете право требовать от облгазов компенсации переплат.

Если на счетчике есть отметки – "ТБ = 0 ° С" или "Тб = 15 ° С", или у типоразмера есть буква "Т", то вы владелец такого счетчика. Если обнаружите, что нет такого счетчика, проверьте свой личный кабинет на сайте вашего облгазов. Там должно быть где-то такая запись "Счетчик с элементами температурной компенсации" или подобный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.