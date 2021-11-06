Украинцам раздают тысячи гривен на оплату коммуналки: в Минсоце рассказали, кто не получит

В Украине в красных зонах карантина субсидии на оплату коммуналки (выдают наличными) увеличили на 50%. При этом те, у кого есть долг перед поставщиками коммунальных услуг, деньги получить не смогут.

Об этом сообщил замминистра соцполитики Виталий Музыченко, напоминает пресс-служба ведомства. По его словам, если есть большой долг и его нельзя погасить одним платежом, семьи могут обратиться с помощью заключить договор реструктуризации и получить субсидию. Реструктуризация подразумевает, что с должником составят график погашения долга.

Чтобы остаться без субсидии, достаточно иметь долг в размере всего лишь от 340 грн. "При этом если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона", – отметили в Минсоце.

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Также без помощи на оплату коммуналки останутся те, кто имеет долг по оплате алиментов. Кроме того, есть ограничения и по доходу. Семья может получить субсидию в том случае, если на коммуналку приходится тратить больше 15% совокупного дохода семьи.

Украинцы получают помощь на оплату того объема коммунальных услуг, который не превышает социальные нормативы. На время карантина в тех регионах, где ввели красную зону, эти нормативы увеличили на 50%. Как следствие, наполовину увеличится и размер субсидии.

Для некоторых семей речь идет о более тысячи гривен в месяц. При этом, как только регион выйдет из красной зоны, норму снизят.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.