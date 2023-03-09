Украинцам раздают по 1,8 тыс. грн на оплату коммуналки: какие правила действуют 

В Украине средний размер субсидии составляет 1,8 тыс. грн. При этом в некоторых случаях деньги могут потребовать вернуть в бюджет.

Видео дня

Об этом говорится в публикации ПФУ в Facebook. Так, субсидия – бесповоротная помощь. При этом человек, обращающийся за обращением жилищной субсидией, берет на себя ответственность за данные в декларации.

"Законодательством предусмотрено только два случая, когда излишне выплаченная субсидия возвращается государству: в случае, если в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен), или когда человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии", – говорится в публикации.

В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20 процентов.

Субсидии в Украине должны получать только те семьи, которые тратят на оплату коммуналку в пределах соцнормативов потребления более 20% своего совокупного бюджета. Часть украинцев получает львиную долю зарплат в конвертах, а при оформлении субсидии указывает только легальные доходы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы могут значительно сократить расходы на электроэнергию. Для этого нужно обратиться в "Укрпочту" и заменить старые лампы накаливания на энергоэффективные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!