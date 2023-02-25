В Украине с 25 февраля изменили правила раздачи бесплатных LED-ламп: где можно получить 

В Украине с 25 февраля обмен старых пяти ламп накаливания на пять новых бесплатных LED-ламп запустили в селах. Записаться на обмен можно с помощью Дії, или же сразу обратиться в отделение "Укрпочты".

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Как сообщает пресс-служба Кабмина, отделения "Укрпочты" в селах получили 6,6 млн ламп. Их в ближайшее время раздадут украинцам. Воспользоваться программой в частности смогут и жители прифронтовых населенных пунктов.

Чтобы получить лампу через Дію, нужно пройти регистрацию в приложении, выбрать услугу "Обмен лампочек", указать номер телефона и отделения "Укрпочты", которое находится недалеко от вас.

Если же вы не можете воспользоваться приложением либо вашого населенного пункта нет в списке, можно сразу обращаться в ближайшее отделение "Укрпочты". С собой нужно принести паспорт, ИНН и старые лампы, которые вы хотите обменять.

Отметим, использование новых ламп позволит сократить расходы на освещения помещения на 90%. Энергоэффективные лампы дают столько же света, но потребляют в разы меньше электроэнергии. Это позволяет экономить ток, а также сокращает суммы в платежках.

Добавим, украинцы могут также значительно сократить потребление газа. Для этого необходимо заменить газовые плиту, колонку и котел на новые. Энергоэффективные приборы потребляют в разы меньше голубого топлива.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина может выйти на полную энергетическую безопасность (самообеспечение) после победы в войне. Для этого необходимо увеличить добычу газа и сократить объемы потребления энергоресурсов с помощью энергоэффективности.

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