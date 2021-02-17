Украинцам раздали по 563 грн, чтобы компенсировать подорожание электроэнергии – Минсоц

В Украине 571,6 тыс. семей получили компенсацию за подорожание электроэнергии в размере 563,5 грн каждой. Таким образом Министерство социальной политики временно (до конца отопительного сезона) компенсирует отмену льготного тарифа на отопление электроэнергией.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте. Всего в январе потратили 322,1 млн грн. "Был быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был введен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона", – пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Кроме того, как и раньше работает механизм компенсации расходов на коммуналку в виде субсидий. Сейчас их получает 3 млн семей. Для них расходы на коммуналку даже после повышения тарифов не выросли. Если они тратят в пределах норматива, то платят всего лишь определенный процент от своих доходах (от 10 до 20%), остальное компенсируется деньгами налогоплательщиков.

Отметим, с 1 января в Украине отменили:

льготные тарифы для тех, кто живет в приближенной к Чернобыльской атомной электростанции зоне;

льготный тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии (вместо 90 коп. придется платить 1,68 грн);

льготный тариф на 3000 кВт*час электроэнергии при отоплении электроэнергией (вместо 90 коп. придется платить 1,68 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, такое подорожание может быть только первым шагом. Реальная стоимость электроэнергии, с учетом уже накопленных долгов и расходов на генерацию, может быть более 3 грн за кВт*час.

Глава профильной комиссии, которая устанавливает тарифы, Валерий Тарасюк заявил: возможно и после конца отопительного сезона цену на "ток" менять не будут.