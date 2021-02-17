Украинцы должны платить за электроэнергию почти в два раза больше: названа цена

В Украине прошедшее подорожание первых 100 кВт*час электроэнергии с 90 копеек до 1,68 грн только первый шаг. Ток должен стоить около 3 грн за кВт*час.

Об этом OBOZREVATEL заявила эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. Если цену на электроэнергию не поднимут, уверена она, нас ждет коллапс энергетической сферы. Общая сумма долгов на рынке электроэнергии сейчас – 73 млрд грн.

“Давайте рассмотрим, из чего состоит наш тариф на электроэнергию. – говорит Ольга Кошарная. – Тариф для поставщиков 15 коп за кВт*час, для распределительных компаний – 1,33, плюс 34 коп – Укренерго. И у электроэнергии, как товара, цены просто нет, она не заложена в тариф 1,68 грн. Чтобы покрыть все составляющие и чтобы электроэнергия, как товар, стоила хоть что-то, я ожидаю повышения цены на электроэнергию для населения – более чем до 3 грн за кВт*час. Это неизбежно. Иначе нас ждет коллапс и будет банкротство “Укрэнерго” и НАЭК “Энергоатома".

В целом, проблема возникла потому, что модель рынка электроэнергии, который заработал с 1 июля 2019-го не была подготовлена достаточным образом. Когда через несколько месяцев после старта рынка электроэнергию разрешили импортировать из стран, которые не являются членами энергосообщества, начался импорт из Беларуси. По словам Ольги Кошарной, белорусы демпинговали и обрушили цены на рынке. Потому начали накапливаться долги, которые достигли огромных сумм.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, сейчас нет окончательного решения о том, сколько будет стоить электроэнергия после отопительного сезона. Один из вариантов предполагает подорожание "тока" более чем до 3 грн за кВт*час.