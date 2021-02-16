"На нас пробуют переложить долги". В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию: чего ждать

Украинцев уже через несколько месяцев ждет очередное повышение тарифов. Ежегодно содержание коммуникаций дорожает, из всех газовых труб используют только 20%, а потери электроэнергии составляют около 12%. Этого бы хватило, например, чтобы на год закрыть потребность такого крупного города как Днепр.

Денег на модернизацию нет, поэтому украинцам приходится платить и за те кубометры, кВт*часы, которые дошли в квартиру и за те, которые потерялись по дороге. Вопрос тарифов вызвал настолько широкий ажиотаж, что этому посветили целый форум "Украина 30", на котором собрались представители власти и ведущие эксперты.

OBOZREVATEL собрал главные тезисы, которые прозвучали на форуме.

В Украине систему распределения газа строили еще в советские времена, когда в стране было почти на 10 млн человек больше, газом пользовались без особой экономии, кроме того, работали уже закрытые предприятия, которые сжигали десятки миллиардов кубометров.

"Трубы" рассчитаны на то, чтобы за год прокачивать 100 млрд кубометров. По факту же по ним проходит всего 20-25 млрд. Сотрудники облгазов описывают ситуацию так: это будто наполнять детскую песочницу промышленным грузовиком. Приходится содержать коммуникации, которые фактически Украине больше не нужны. Систему нужно перестраивать, а на это понадобятся миллиарды долларов.

"Было много шума по этому вопросу. Но я хочу отметить, что тариф на распределение газа не может расти и снижаться по желанию. Мы говорим об установлении конкретных составляющих тарифов", – заявил глава Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

Абонплата состоит из:

50% – стоимость технологического газа (5,8 грн за куб);

30% – зарплаты (в среднем 14 тыс. грн);

20% – ремонты, содержание диспетчерских служб.

"Если летом снизится тариф на газ, то можем пересмотреть тариф. Мы с радостью готовы пересматривать тариф в сторону уменьшения", – рассказывает Тарасюк.

Система распределения газа рассчитана на 100 млрд кубометров газа. При этом сама система используется только на четверть, за год – 20-25 млрд кубометров газа. Ее необходимо перестраивать, а на это необходимы огромные инвестиции.

Тариф на сам газ при этом будет фиксированным. Прошедший скачок цен заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко объясняет действиями монополистов. "Компании, которые исторически были естественными монополиями, стали злоупотреблять и начали устанавливать маржу на 25-35% выше, чем у "Нафтогаза"... Есть еще ряд причин. Потребители недостаточно активно, даже имея информацию о возможности поменять поставщиков, это делали. Кроме того, создавали искусственные барьеры для того, чтобы потребитель не переходил к другому поставщику", – пояснила Свириденко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уверен, что единственный способ платить меньше за газ – создать прозрачные правила на рынке, который "делится на две части".

"В Украине относительно давно и эффективно работает оптовый рынок газа. Это несколько сотен частных компаний, которые свободно продают и покупают газ без какого-либо регулирования. Сейчас Украина есть чистым экспортером газа. Мы начали продавать газ, который покупали летом. На оптовом рынке украинские потребители покупают газ дешевле, чем в Европе", – рассказал Коболев.

Вторая часть рынка – розничная, то есть поставки населению. "Здесь есть монополизация, одна финансовая группа контролирует больше 70% поставок газа. У НАК "Нафтогаза" это около 10%, мы быстро растем и предлагаем самую низкую цену. Потребители на этом рынке менее осведомлены, они более уязвимы", – рассказал глава "Нафтогаза".

До конца отопительного сезона тарифы на электроэнергию трогать не будут. Тарасюк при этом не исключат, что и после, вероятно, действующие цены могут оставить. Хотя есть и другие точки зрения.

В комментарии OBOZREVATEL глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что прошедший рост цен – только первый шаг повышения цены. Эту же информацию подтвердили и собеседники в правительстве.

Попенко со ссылкой на собственные источники анонсирует: с 1 апреля 2021-го при потреблении более 300 кВт час за каждый нужно будет платить 3,42 грн (сейчас 1,68 грн). "В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги "зеленых" инвесторов... У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы", – говорит эксперт.

Газ после конца отопительного сезона, по оценкам Центра Разумкова, может подешеветь до отметки менее чем 4 грн за кубометр, в то же время избежать роста цен на горячую воду и отопление будет сложно. Они уже работают в убыток. Кроме того, тарифы на электроэнергию для украинцев до сих пор не соответствуют рыночному уровню.