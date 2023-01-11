Украинцам раздадут по 2 тысячи наличных на коммуналку: на что можно потратить деньги

В Украине средний размер субсидии в отопительный сезон составляет 2 тысячи гривен. При этом наличные на оплату коммуналки дадут только на определенный объем услуг.

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Как поясняют в Минсоце, субсидии должно хватить на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления. А за все, что не входит в нормативы, придется платить самостоятельно.

Субсидии на содержание жилья:

13,65 квадрата на человека + 35,22 квадрата на семью. Если площадь больше, за "лишнюю" придется платить из собственного кармана.

Субсидии на газ:

4 кубометра на отопление квадратного метра умноженного на корректирующий коэффициент (может в зависимости от погоды как увеличивать, так и уменьшать норматив). К примеру, на отопление дома площадью 100 квадратов в месяц субсидия может компенсировать стоимость около 400 кубометров.

3,3 кубометра на газовую плиту (приготовление пищи на одного человека);

5,4 кубометра на человека - на газовую плиту при отсутствии горячего водоснабжения;

10,5 кубометра на человека - на газовую плиту и водонагреватель.

Субсидии на воду:

холодная вода (2 кубометра на человека, если есть горячая вода и 3,6 кубометра, если его нет);

горячая вода (1,6 кубометра на человека);

водоотвод – 3,6 кубометра на человека.

Потребление электроэнергии:

100 кВт-ч на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец через суд взыскал с "Новой почты" 60 тыс. грн морального ущерба. Как говорится в делах, его посылку потеряли.

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