Украинцам приготовили новый тариф на газ: кому придется переплачивать

В Украине уже в апреле все поставщики газа предложат годовые тарифы. Это позволит сэкономить тем, кто зимой использует голубое топливо для отопления. Те украинцы, которые живут в квартирах с централизованным отоплением, из-за новшества могут переплачивать.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание "Сегодня". Эксперты говорят, что годовой тариф может оказаться выгодным не для всех потребителей. "Если у потребителей будет возможность выбора, это, конечно, позитив. Что же касается выгоды годового тарифа – я думаю, для потребителей, которые не используют газ для отопления помещений, этот тариф не будет выгоден. Потому что годовой тариф – это среднее арифметическое от прогнозируемых тарифов на год. Но точно никто не знает, какой будет следующая зима и насколько вырастут тарифы", – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, затраты на него небольшие, и рост цен зимой не сильно скажется на семейном бюджете. А вот летом за счет снижение цены можно будет экономить. В то же время тем, у кого газовое отопление, эксперт советует обратить внимание на годовой тариф.

"У этой категории зимой всегда потребление газа вырастает, а тариф повышается. Поэтому для таки потребителей, возможно, было бы интересно зафиксировать годовую цену. Но, опять же, мы не знаем, какой будет следующая зима", – говорит Андрей Никончук.

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