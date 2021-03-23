Украинцам приготовили новые тарифы на газ: сколько заплатим

В Украине уже 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ. Однако тарифы могут быть менее выгодные чем в ситуации, если бы годовые цены ввели после конца сезона.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам.

Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

"Опора" вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления. "Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажению конкуренции на рынке", – уверены специалисты.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, цена также зависит от того, останется ли в перечне услуг месячный тариф, или же Кабмин обяжет всех участников рынка перейти на годовой пакет. В таком случае цену будет сложно прогнозировать, потому что пока неизвестно, каким образом ее будут рассчитывать.

Собеседники в Кабинете министров рассказывают: годовой тариф не будет выше 6,99 грн за кубометр. Однако он мог бы быть и ниже, так как летом цена на газ может дойти и до 4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: