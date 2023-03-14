Украинцам приготовили новые тарифы на электроэнергию: сколько будет стоить каждый кВт*час

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить в два раза (примерно до 2,5 грн за кВт*час). При этом без такого шага рассчитывать на восстановление энергосистемы не приходится.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ремонты после продолжающихся ракетных атак РФ будут длится годами. А на них нужны миллиарды гривен и единственная возможность их получить – увеличить цену. Экономически обоснованная цена на ток примерно в четыре раза выше тарифа для населения в 1,44 грн. К примеру, бизнес, который платит по рыночным ценам, уже за каждый кВт*час отдает 6,05 грн.

Официально в правительстве не озвучивают варианты пересмотра цен. В разговоре с OBOZREVATEL несколько собеседников в Кабмине говорят о возможности отменить диверсификацию цен. Сейчас тариф при потреблении до 250 кВт*час составляет 1,44 грн, а если тратить больше – каждый кВт*час будет стоить 1,68 грн.

Попенко предполагает, что цены могут поднять уже с апреля, хотя официальных прогнозов и оценок до сих пор нет. Вероятно, цену не повысят более чем до 2,3-2,5 грн за кВт*час. Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Идея состоит в том, чтобы те украинцы, которые не могут платить за коммунальные услуги по полной цене, использовали программу субсидий. А когда правительство удерживает низкий тариф для всех, фактично субсидирует и тех, кто нуждается в поддержке и тех, кто имеет возможность оплачивать коммуналку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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