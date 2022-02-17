Украинцам придется платить за газ по-новому: платежки изменятся уже в мае

В Украине уже с 1 мая бытовым потребителям газа начнут приходить платежки нового образца. В них потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. То есть фактически украинцы начнут платить не за объем сожженного газа, а за полученные единицы энергии. Новые счетчики устанавливать не придется – переводить объем газа в киловатты энергии должен газовый оператор.

Такие изменения предусматривает законопроект № 2553, который одобрили в парламенте еще в ноябре 2021 года. как объяснил начальник управления метрологии и газоизмерения "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Николай Болховитин, суммы в платежках некоторых украинцев в итоге могут даже уменьшиться. Правда только в том случае, если тарифы останутся прежними (а это маловероятно).

"Газ, который доходит до потребителя, – это результат смешивания газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона и даже времени суток... Потребители из регионов, в которых меньше теплота сгорания, будут платить меньше при тех же объемах газа, которые потребляются", – уверен Болховитин.

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Судя по данным ОГТСУ о качестве газа в январе-2022, речь может идти, в первую очередь, о жителях Полтавской и Львовской областей. Информацию обновляют каждый месяц, поэтому список областей может меняться. Например, по итогам декабря-2021 в этот список входила и Кировоградская область.

В странах Европы, к слову, газ в кВт-часах считают уже давно. Причем специальные счетчики там тоже не устанавливают. Прибор учета считает объем потребленного газа, а уже после осуществляется расчет в единицах энергии. Формула проста – количество газа умножается на его наибольшую теплоту сгорания.

В Украине, по словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, приборы для определения калорийности газа есть у "Укртрансгаза". Они установлены на газопроводах большого, среднего и низкого давления. В то же время в Европе подсчетами занимаются независимые компании. "Вопрос в том, кто будет контролировать этот пересчет", – отметил эксперт в комментарии изданию "Фокус".

К слову, далеко не факт, что платежки за газ с мая действительно уменьшатся или хотя бы останутся на прежнем уровне. Дело в том, что нынешние тарифы около 8 грн/куб. м зафиксированы только до конца апреля. Уже в мае начнут действовать новые годовые расценки, и они могут оказаться куда выше нынешних – рыночная цена газа с апреля-2021 взлетела в четыре раза.

Более того, Украина уже пообещала МВФ отказаться от административного ограничения стоимости топлива. А нынешние 8 грн за кубометр – результат правительственного ограничения тарифов. По подсчетам специалистов, если госрегулирование все-таки отменят, газ может подорожать и вдвое, до 16 грн/куб. м.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, как изменились платежки за коммуналку в феврале. Несмотря на сохранение тарифов, украинцам в этом месяце пришлось больше платить за услуги ЖКХ.