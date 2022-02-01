Платить за коммуналку придется больше: чего ждать украинцам от тарифов и платежек в феврале

Несмотря на то, что с 1 февраля тарифы на основные коммунальные услуги в Украине не повышались, заплатить по счетам в этом месяце придется больше. Украинцы вскоре получат первые платежки за январь, в которых отразится рост тарифов с начала года. Также на суммы повлияет холодная погода.

Счета за потребленную в январе коммуналку начнут приходить уже в начале февраля. OBOZREVATEL разобрался, что именно и как подорожало.

Тарифы на газ

В зависимости от поставщика цена на газ как товар в феврале 2022 года для украинцев составит 7,7-11,99 грн за куб. Газсбыты установили тарифы еще в апреле-2021 и с тех пор не имеют права их повышать до мая 2022-го, зато могут снижать цены.

Впрочем, в феврале 2022 года большинство компаний не изменили свои годовые тарифы, только один газсбыт снизил цену с 8,1 до 7,7 грн за кубометр. Теперь цены ниже 8 грн за куб до мая установлены у 38 компаний.

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Платежки по февральским тарифам украинцы получат в марте. А вот в самом феврале придут платежки за январь. В них отразится повышение платы за доставку газа, которое состоялось 1 января.

Абонплату на газ повысило большинство облгазов (ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа). К примеру, клиенты "Черновцыгаз" вместо 2,136 грн за доставку каждого кубометра должны платить 2,568 грн.

Стоимость доставки газа для всех индивидуальна. Она, к слову, зависит не только от тарифа облгаза, но и от объемов потребления. А в целом расходы на отопление в Украине зависят от трех факторов: погоды, энергоэффективности дома и тарифа поставщика.

Тарифы на отопление

Цены на отопление и горячую воду зависят от стоимости газа. Они, вероятно, не будут меняться до конца отопительного сезона, то есть до мая 2022-го. Однако платить за отопление все равно придется больше. Причина – январь оказался холодным месяцем с относительно большим количеством морозных дней.

Такая ситуация повторяется из года в год, напоминает председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В прошлом году цены на отопление также обещали не поднимать, но в феврале "Киевтеплоэнерго" насчитали высокие платежки из-за морозов. Теперь ситуация может повториться.

Тарифы на воду

Расценки водоканалов с 1 февраля не изменились, однако украинцев ждут платежки по новым тарифам, которые начали действовать с 1 января. Тогда тарифы на воду повысили для 45 водоканалов.

В некоторых случаях повышение составляет 5-6 грн за кубометр воды. Например, существенно выросла стоимость холодной воды и водоотвода у таких компаний:

"Киевводоканал" – с 25,38 до 30,384 грн за куб;

"Тернопольводоканал" – с 30,024 до 36,696 грн за куб;

"Днипроводоканал" – с 25,284 до 31,356 грн за куб.

А самая дорогая вода оказалась в Запорожье (54,63 грн/куб. за саму воду и водоотвод), Умани (47,92 грн) и Бердянске (47,56 грн). На сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг можно ознакомиться с полным списком тарифов.

Тарифы на электроэнергию

За "свет" украинцы продолжат платить по фиксированному тарифу, который действует до 30 апреля 2022 года. Стоимость одного киловатта в нем зависит от общего объема потребления в месяц:

при использовании до 250 кВт-час тариф составляет 1,44 грн/кВт-час;

более 250 кВт-час в месяц – 1,68/кВт-час.

Кабмин ожидает роста тарифов ЖКХ

В правительстве еще в мае прошлого года подсчитали, как будут расти тарифы на коммуналку в 2022-м. При этом важно понимать, что речь идет лишь об официальных прогнозах. Это не значит, что ситуация не изменится и чиновники не изменят решения. Итак, согласно официальному прогнозу:

газ подорожает на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);

стоимость электроэнергии не увеличится;

вода подорожает на 11%;

отопление подорожает на 6% (в Киеве, например, до 33,7 грн за куб).

Такие оценки в Кабмине разработали до того, как цены на газ в Европе взлетели. Однако также стоит учитывать, что "Нафтогаз" и сейчас продает газ для нужд населения по ценам ниже рыночных. Если такая практика продолжится и в текущем году, то подорожание можно удержать и на уровне 6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, в случае запуска "Северного потока-2" украинцы будут платить за газ в разы больше. Причем подорожает и само топливо, и его транспортировка.