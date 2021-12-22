Украина по требованию МВФ повысит тарифы на газ и отопление: платежка за квартиру может достичь 7500 грн

Украинские власти в меморадуме с МВФ обязались с 1 мая 2022-го определять тарифы на газ и отопление исходя из рыночной стоимости. Если бы такое новшество уже ввели, за отопление квартиры площадью в 50 квадратов пришлось бы платить 7500 грн, а за газ – 45-48 грн за 1 куб.

Об этом на своей странице в Facebook эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. "Согласно меморандума с МВФ Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2022 года перейти на свободные рыночные тарифы на газ и тепло. Что это означает? Если бы сейчас это произошло, то украинцы платили бы за газ 45-48 грн за 1 куб, а не так как сейчас 7,96 грн за 1 куб", – написал эксперт.

При этом отопление квадратного метра подорожало бы примерно с 38 до 150 грн. Отметим, что благодаря подписанному с МВФ меморандуму Украина получила очередной кредитный транш.

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Кроме того, стоит учитывать, что перед подписанием нового меморандума власти могут снова пересмотреть условия. С МВФ удалось договориться, что цены на коммунальные услуги не будут меняться до мая следующего года.

После мая 2022-го возможна три сценария развитися ситуация: цены на газ на европейском рынке все еще будут на высоком уровне, украинцам придется платить больше и за горячую воду, и за газ, и за – в будущем – отопление. Второй сценарий предполагает, что стоимость голубого топлива значительно снизится и даже при рыночных ценах значительно суммы в платежках не вырастут. Третий сценарий – властям удастся пересмотреть меморандумы с МВФ.

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