Украинцам повысят тарифы на электроэнергию: в Кабмине разработали новые сценарии

В Украине стоимость электроэнергии могут повысить уже с 1 апреля. В Кабинете министров разрабатывают несколько вариантов пересмотра тарифов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Реальная стоимость кВт*час электроэнергии (с учетом расходов на генерацию и транспортировку) составляет более 3 грн. Украинцы же даже после отмены льготного тарифа платят всего лишь 1,68 грн. Как рассказывают собеседники в правительстве, еще несколько недель назад чиновники рассматривали возможность увеличить тариф для всех, кто тратит больше 300 кВт*час электроэнергии в месяц.

Для них каждый следующий кВт*час стоил бы более 3 грн. Однако сейчас от такой идеи отказываются. После расчетов оказалось, что такое новшество коснется львиной доли семей. Вместо этого предлагают оставить действующую цену на первые 500-1000 кВт*час (окончательное решение не приняли).

Логика такого нововведения – те, кто живет в больших домах, у кого много техники и кто много тратит, должны платить больше. А те украинцы, которые экономят и живут в квартирах, новшество на себе не почувствуют.

К примеру, если ежемесячно вы расходуете 600 кВт*час электроэнергии, по действующему тарифу нужно заплатить 1008 грн. А по новым правилам (при условии введения повышенного тарифа после 500 кВт*час) – уже более 1140 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже отменили льготный тариф на отопление электроэнергией. В результате те семьи, которые установили электрические котлы, ежемесячно должны платить на несколько тысяч гривен больше.