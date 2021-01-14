Украинцам пообещали новые тарифы на газ: сколько по ним придется заплатить за отопление

В Украине с февраля Кабинет министров обещает снизить тариф на газ примерно на 30% до 6,99 грн. В результате отопление дома голубым топливом может подешеветь с 5,4 до 3,8 тыс. грн.

Это следует из нормативов потребления газа. Так, в среднем украинцы тратят на отопление одного квадратного метра 11 кубов газа. Если площадь дома составляет 50 квадратов, в месяц может уходить 550 кубов. Сейчас некоторые поставщики в регионах продают голубое топливо за 9,9 грн/куб.

Сейчас за отопление нужно заплатить 5,4 тыс. грн, а по новым ценам уже 3,8 тыс. грн. Стоит отметить: если дом утеплен, используется энергоэффективный котел, то расходы могут быть в разы ниже.

Новые цены на газ в Украине (6,99 грн за кубометр) будут действовать уже с февраля. И.о. министра энергетики Юрий Витренко согласует их с МВФ. При этом вместо отменных льготных тарифов на отопления внедрят новый механизм монетизации субсидий.

Пресс-служба "Слуги народа" также опубликовала заявление главы партии Александра Корниенко: "Решение простое – установить верхнюю цену на газ 6,99 грн за кубометр в отопительный сезон-карантин. Карантинные мероприятия продлятся до 28 февраля, и эта пониженная цена будет действовать и для марта также".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: