Украинцам показали цены на газ на лето: почему так дорого и как изменится сумма в платежках

В Украине поставщики газа уже обновили базовые годовые тарифы на июнь и опубликовали месячные предложения. Годовой тариф у 66 поставщиков колеблется от 7,80 до 13,5 грн за кубометр. Месячные предложения у некоторых ниже: от 7,88 до 11,59 грн за кубометр.

Подешевеет ли газ к концу лета и можно ли будет сэкономить на отоплении следующей зимой – узнавал OBOZREVATEL.

В высоких ценах на газ поставщики винят европейский рынок, где многие его покупают. Сейчас цены там достигли рекордных показателей – 333 доллара за тысячу кубов. Рост объясняется отказом российского монополиста "Газпром" забронировать на июнь дополнительные мощности для транзита газа в Европу через территорию Украины. Май-июнь – это период, когда поставщики закупают газ на весь следующий отопительный сезон. Из-за холодной весны газа в хранилищах рекордно мало. Потому спрос на него большой. "Газпром" же намеренно не предоставляет дополнительные объемы, чтобы подстегнуть цены и спровоцировать ажиотаж на рынке.

В то же время, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко уверяет, хоть цены рынка высокие – тарифы у нас все равно завышены:

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"Даже если мы ссылаемся на тарифы "Амстердам+" – украинские цены все равно очень высокие. Европейская цена с доставкой газа до границы Украины около 11 грн за кубометр. Стоимость распределения – 2 грн. Максимальная цена газа с распределением должна быть 13 грн за кубометр. У нас же получается 15 грн. Цена не может быть такой физически", – говорит Попенко.

"Но сейчас лето, газ используют только для приготовления пищи и платежки не большие. В отопительный же сезон люди, которые топят газом дома, по таким тарифам получат платежки от 5 до 7 тыс грн", – уверен Попенко.

Обычно лето – это период наиболее низких цен на газ. Еще в январе премьер-министр Денис Шмыгал обещал, что этим летом стоимость голубого топлива для населения будет низкой, и украинцы смогут заключить годовые договоры, зафиксировав выгодные тарифы. Но случилось совсем не так. Этим летом спрос превышает предложение, цена на газ не опускается. И предусловий к тому, что цены упадут хоть немного, к сожалению, нет.

"Я надеялся, что летом они придумают какие-то скидки. – говорит Попенко. – Есть рабочие схемы, у нас есть газ украинской добычи себестоимостью по 2,6 грн за кубометр. Можно установить фиксированную цену, как это сделала, к примеру, Болгария, на период пандемии. Но этого нет".

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в комментарии OBOZREVATEL заявила, что цена на газ для населения может несколько упасть при вмешательстве государства, но без госрегулирования. К примеру, правительство своим решением может обязать "Укргаздобычу" или НАК "Нафтогаз" выходить на рынок с более выгодными предложениями для оптовиков:

"Как только будет возможность купить дешевле украинский газ или упадут цены на европейских рынках, думаю, большинство поставщиков тоже снизят цены. Но произойдет ли это в ближайшей перспективе? В этом месяце – нет. Может, в следующем или через месяц. Рынок не прогнозированный. Но как только "Нафтогаз" снизит цену, мы сможем увидеть тарифы на уровне 7-8 грн".

Рынок газа в Украине заработал с 1 августа 2020-го. Стартовал он с достаточно низких цен – чуть больше 3 грн за кубометр. Открытие рынка для населения в Украине совпало с периодом пиково низких цен в Европе. Потому поставщики могли формировать выгодные предложения, к примеру, годовые тарифы с фиксированной низкой ценой.

Сначала было чуть больше 30 поставщиков. Потом же их количество начало расти. Но с ростом конкуренции, цены не падали, а наоборот – поднимались. Уже к декабрю 2020-го, в разгар отопительного сезона, цена на газ у многих поставщиков выросла до 8-9 грн за кубометр. Это возмутило потребителей. Потому государство вынуждено было вмешаться и запретить поставщикам поднимать цены до конца отопительного сезона выше, чем 6,99 грн за кубометр.

Ожидалось, что после окончания отопительного сезона цена на газ зафиксируется на низких показателях. НКРЕКУ даже обязал всех поставщиков установить базовым не месячный, а годовой тариф. Якобы, чтобы все граждане получили возможность платить весь год по низкой "летней" цене. Но получилось иначе. Многие компании после зимнего регулирования цены вышли на рынок с новыми, более высокими тарифами, от 7,88 до 13,5 грн за кубометр. И это еще – без стоимости доставки газа.

Это не значит, что все украинцы будут платить зимой за газ именно такую цену. В любой момент они имеют право поменять поставщика или тариф. Но вот удастся ли найти предложения существенно выгоднее – пока под вопросом.

Сейчас базовой для большинства домохозяйств остается объявленная в конце апреля годовая цена. Если этот тариф у вашего оператора вас не устраивает, вы хотите сэкономить и поискать другие предложения – вариантов может быть несколько. В некоторых случаях, чтобы получить более дешевый тариф, стоит поменять годовой пакет на месячный.

"Для многих компаний ныне базовым есть годовой пакет, но имеются компании, которые ориентируются на месячный, и такой пакет у них выгоднее, чем годовой. – говорит Бойко. – Тариф очень зависит от стратегий и от того, где и как компании покупают газ. Но за счет того, что поставщиков на рынке много, как только появится возможность снижать цену – это будут делать".

Также можно поменять поставщика на компанию с более низкими тарифами. И делать выбор советуют уже в ближайшее месяцы, ведь в отопительный период цены, скорее всего, будут снова расти:

"Выбор тарифов крайне небольшой. – говорит Попенко. – Для тех, кто использует газ для отопления в частном секторе, главная задача – найти самого дешевого поставщика газа. Ведь платить по 13 грн и по 8 – это большая разница, в разрезе месяца это несколько тысяч гривен переплаты. Потому, главное, чтобы у человека был интернет, и он мог оформить необходимый пакет документов. Если нет такой возможности – обращайтесь к соседям, к детям, чтобы они приехали и помогли переоформить документы. Также стоит провести термомодернизацию, поменять газовый котел, начинать экономить не только на газе, а и на потреблении".

Таких низких цен, как в прошлом году, потребители уже вряд ли дождутся. Ведь цены на газ в Европе сохраняют тенденцию к росту. По такой высокой цене поставщики уже начинают закупать газ на зиму. Потому, вероятнее всего, в следующем отопительном сезоне придется исходить из цен, которые есть сейчас, а может, тарифы будут и выше. Если уже сейчас цена вашего поставщика категорически вас не устраивает, стоит искать другие варианты и не ждать, что выгодное предложение придет само.