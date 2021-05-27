В Украине опубликовали новые тарифы на газ на июнь: сколько придется платить за каждый кубометр

В Украине поставщики газа опубликовали свои тарифы на июнь. Цены в месячных тарифах варьируются от 7,99 до 11,89 грн за кубометр.

Об этом сообщает издание ГазПравда. У поставщиков ООО "Йе энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" летняя и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, "Черновицкий областной энергоснабжающей компании" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – летняя цена).

Однако у нескольких поставщиков – "ООО" ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ ", ООО" ГАЗПРОМПОСТАЧ ", ООО" ГЛАСКОМЕРЦ" – наоборот летняя предложение более выгодным.

Компания "КиивГазЕнерджи", в которой еще месяц назад перестал работать сайт до сих пор не обнародовала свою летнюю предложение и месячную цену газа на июнь. Компанию через данное нарушение ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ПОН) также пока неизвестны. Напомним, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения. С 1 мая именно летние предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.