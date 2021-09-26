Цены на газ украинцам пересчитали в октябре: кто заплатит больше 30 грн за каждый куб

В Украине поставщики газа пересчитали свои месячные тарифы на октябрь. Больше всего заплатят клиенты компании "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ", им придется отдавать по 31 грн за каждый кубометр. На втором месте по уровню цены оказалась компания "КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ" – они просят 30,5 грн за кубометр.

Об этом говорится в мониторинге цен OBOZREVATEL. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Стоит отметить, что еще в мае все украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти.

Какие цены предлагают в октябре:

Поставщик последней надежды – 12 грн за куб (цена не изменилась);

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"ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 31,06 за кубометр (в сентябре было 20,96 грн);

"АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 19,95 грн (было 12,5 грн);

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" – 16,76 грн (цена не изменилась);

"ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" – 12,98 грн (без изменений);

"КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ" – 30,5 грн (было 19,8 грн в сентябре);

"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" – 13 грн за куб (без изменений).

Отметим, цены на газ в Европе уже достигла около 22 грн за каждый кубометр. В сентябре тарифы побили исторические рекорды. Это вызвано действиями российского "Газпрома", который отказался от дополнительных мощностей и ограничил поставки голубого топлива.

Для таких действий есть несколько причин: желание переломить рынок и добиться более выгодных условий, а также попытка с помощью манипуляций с ценой вынудить ЕС не препятствовать запуску "Северного потока-2", который может увеличить объемы поставок. При этом увеличить объемы газа, который доставляют через украинскую ГТС, "Газпром" отказывается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу куб. м. Еще в начале 2021-го в Великобритании было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10. При этом 4 поставщика (5% компаний) уже прекратили работу из-за высоких расценок на газ.