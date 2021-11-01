Украинцам пересчитали тарифы на газ: кто и сколько заплатит с 1 ноября

В Украине в ноябре поставщики газа пересчитали месячные тарифы, также изменилась стоимость голубого топлива у поставщика последней надежды (ПОН, их услугами пользуются те, кто потерял своего поставщика). Несмотря на рост цен на мировых рынках, у многих тарифы уменьшились.

Это следует из данных, опубликованных на сайтах поставщиков. Так, в ноябре установлены следующие месячные тарифы:

ЭТГ – 7,78 грн за куб (было 7,97)

Уманьгазсбыт – 7,89 грн за куб (не было месячного предложения)

Волыньэлектросбыт – 12,98 грн за куб (цена не изменилась)

Лубныгаз – 7,99 грн за куб (не было предложения)

Yasno – 8,46 грн за куб (было 12)

"Тас энергия краины" – 38,35 грн за куб (было 31,06)

ПОН – 7,96 грн за куб (было 12 грн)

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К слову, годовые тарифы в Украине пи этом не изменились. Ими сейчас пользуется большинство украинских семей. Дело в том, что еще в мае, чтобы защитить население от роста цен, власти обязали автоматически перевести на годовые тарифы. Их размер не изменится до конца 2022-го.

Месячные цены коснутся только тех, кто сам принял решение перейти на них. А вот на услуги ПОН переходят те, кто остался без своего поставщика. Например, не может больше выполнять свои обязательства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.