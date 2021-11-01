Дефицит газа в ЕС может обостриться: Алжир остановил поставки через Марокко, цены пошли в гору

Алжир с 1 ноября остановил поставки газа в ЕС через магистральный газопровод Магриб – Европа. "Труба" проходит через Марокко, и причиной остановки транзита стал разрыв дипломатических отношений между Алжиром и этим государством. Это уже усилило рост биржевых цен на газ, которые поднялись после очередного снижения поставок газа из РФ.

Принимающей стороной газа из "Магриба" была Испания. Речь идет о 10 млрд куб. м газа в год, Об остановке поставок сообщило агентство Algérie Presse Service.

Предполагается, что такое решение не повлияет на объемы поставок из Алжира в Испанию. Вместо газопровода Магриб – Европа 8-10 млрд кубов топлива поставят по трубе Medgaz и с помощью танкеров.

Однако европейский рынок газа демонстрирует волнение. Цены на голубое топливо снова выросли. После объявления о прекращении поставок газ подорожал на 11%.

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К 9:45 по киевскому времени 1 ноября тысяча кубометров стоит уже $880, свидетельствуют данные индекса TTF на бирже ICE Futures. Ранее цена опускалась до $750 за тысячу кубометров.

Нервозность повысилась и в самой Испании. Несмотря на обещания Алжира сохранить объемы поставок этой стране грозит срыв отопительного сезона, пишет Público.

Испания в меньшей степени, чем соседние страны ЕС, зависит от российского газа. Основным поставщиком топлива для нее является именно Алжир. Если газа из этой страны станет меньше, Испании придется искать другие пути заполучить топливо.

Пока что у Испании есть два варианта:

договариваться с Алжиром о расширении газопровода Medgaz, но на это нужно хотя бы несколько лет;

активно использовать поставки сжиженного газа на танкерах (что и планируют сделать). Здесь возникает другая проблема – цены на такой способ транспортировки очень высокие из-за газового кризиса.

Газопровод Магриб – Европа начал работу в 1996 году. Алжирский участок газопровода, 515 километров (320 миль) в длину, начинается на месторождении Хасси-Рмель и идет до границы с Марокко. Владельцем и оператором этого участка является государственная алжирская госкомпания Sonatrach.

Алжир объявил о прекращении любых дипломатических отношений с Марокко еще 24 августа 2021 года. На газовую сферу это решение повлияло только сейчас, ведь до 30 октября действовал транзитный контракт. Теперь срок его действия истек, а новое соглашение страны заключать не будут.

Разрыв дипломатических отношений с Марокко в Алжире объяснили "непрерывными враждебными действиями" со стороны соседнего государства. Главной причиной конфликта является проблема Западной Сахары – частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Алжир признал независимость САДР в 1976 году и поддержал партизанское движение в этом регионе. Марокко же протестует против признания независимости Западной Сахары. Южную часть САДР в королевстве считают своей территорией.

Еще одна причина разногласий между Алжиром и Марокко – нормализация отношений Марокко и Израиля. Алжир в израильско-палестинском конфликте активно поддерживает Палестину.

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