Украинцам пересчитали тарифы на электроэнергию: почему все равно придется платить больше и какие платежки придут

В Украине с 1 октября по решению Кабмина снизили тариф на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час (при потреблении до 250 кВт*час). Несмотря на это, еще в 2020-м первые 100 кВт*час стоили на 54 грн меньше, а сэкономить удастся не всем.

Кабинет министров пересчитал тарифы, однако при этом на существенную экономию рассчитывать не приходится. Для примера рассчитаем, сколько нужно было платить за "ток" в октябре 2020-го и сколько придется заплатить за октябрь 2021-го.

При потреблении 100 кВт*час электроэнергии:

в октябре 2020-го – 90 грн;

в октябре 2021-го – 144 грн.

при потреблении 250 кВт*час:

в октябре 2020-го – 342 грн;

в октябре 2021-го – 360 грн.

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при потреблении 500 кВт*час:

в октябре 2020-го – 762 грн;

в октябре 2021-го – 780 грн.

Таким образом, даже после анонсированного снижения тарифов, украинцам за электроэнергию придется во всех случаях платить больше, чем в прошлом году. Снижение можно ожидать только по сравнению с периодом с января до октября 2021-го, когда на весь ток действовал единственный тариф в 1,68 грн за кВт*час.

С одной стороны уменьшат прибыль облэнерго, а с другой – относительно низкие цены для населения компенсировали за счет более высоких тарифов для бизнеса. В конечном же итоге платят за это конечный потребитель – тот, кто покупает товары и услуги компаний.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон "относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", который позволяет во время карантина отключать должников от коммунальной услуги. Правда, в документе есть оговорка: если страна снова войдет в "красную зону", то мораторий на отключение вернут.