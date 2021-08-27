Украинцев начнут отключать от коммуналки за долги: что подписал Зеленский и кто в зоне риска

Президент Владимир Зеленский подписал закон "относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", который позволяет во время карантина отключать должников от коммунальной услуги. Правда, в документе есть оговорка: если страна снова войдет в "красную зону", то мораторий на отключение вернут.

О том, сколько украинцы должны за коммуналку, как и какие услуги могут отключить, читайте в материале OBOZREVATEL.

За время карантина долги за коммунальные услуги взлетели до рекордной отметки в более 70 млрд грн (по состоянию на прошедшую зиму). И это связано не только со смягчением наказания. Выросли и расходы: подорожали газ, электроэнергия, вода, а в некоторых городах и отопление. Вот несколько показательных цифр.

Видео дня

В январе 2020-го (это пиковый месяц) украинцы потратили на коммуналку 23,4 млрд грн. Зимой украинцы недоплачивают, а летом наоборот – платят больше, чем начислено, чтобы погасить долги. И вот в январе оплатили коммуналку на 19,5 млрд грн. Долг за пиковый месяц вырос на 3,9 млрд (это 16,6% начисленной суммы).

В январе 2021-го начислили уже 30,8 млрд грн! Украинцы оплатили всего 23,9 млрд, долг вырос на 6,9 млрд (22,4% начисленной суммы). То есть процент неплатежей увеличился с 16,6 до 22,4%, а вот расходы на коммуналку в январе взлетели аж на 31,6%!

И то, что многие украинцы хотят платить по счетам, доказывает статистика марта. Это тот месяц, когда расходы на отопление резко снижаются и украинцы начинают выплачивать долг. И если в прошлом году в марте вернули долг на 600 млн грн, то в 2021-м уже на 4 млрд грн!

Правда, это не отменяет печальную закономерность: почти в любом доме, даже в элитных столичных ЖК, есть те семьи, которые принципиально не платят по коммунальным счетам. С другой же стороны, некоторые семьи, что подтверждается статистикой, накапливают долги в период, когда коммунальные платежи достигают пика, но потом все равно платят по счетам.

С тем, что стремительный рост задолженности связан с ростом тарифов, соглашается и глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Долг рос и раньше, но куда меньшими темпами.

"Такого никогда не было. За отопительный сезон задолженность могла вырасти на 7-8 млрд грн, потом она погашалась в течение года и мы выходили на рост задолженности в 5 млрд грн за год. Стремительный рост долга прошлой зимой связан и с повышением тарифов, и в том числе, с пандемией", – пояснил эксперт.

Так, согласно данных Госстата, суммарная задолженность за коммуналку с июля 2020-го по июль 2021-го выросла с 57,9 до 66,4 млрд (или на 8,5 млрд грн). И ситуация может значительно ухудшится в следующем отопительном сезоне: пересчитают тарифы на горячую воду и отопление.

Легче всего отключить от электроэнергии и газа. А вот отключить воду или отопление не имеют права – это запрещено законом. Также нельзя перестать вывозить мусор, отказаться от уборки придомовой территории. Но если водоканалы от водоснабжения не отключают и не имеют права этого делать, то в новых домах за городом, где воду качают из скважин, поставщики идут на нарушения закона и грозятся за долги также лишить и водоснабжения.

Кроме того, перед отключением поставщик обязан письменно предупредить клиента (за 30 дней до того). И если за этот период долг погасят, то отключать коммуналку не будут. Чтобы восстановить услугу, нужно погасить задолженность и заплатить за повторное подключение.

Отключать коммуналку смогут до тех пор, пока не ухудшится ситуация с коронавирусом, добавил Попенко. "Сейчас принято решение видоизменить мораторий, обосновывая тем, что у нас "зеленая" зона. Но связано это с тем, что люди массово не платили", – пояснил эксперт.

Закон прописан таким образом, что отключить коммунальные услуги могут даже если задержать платеж всего на чуть более месяца. Такая норма закона может ударить по тем, кто не может претендовать на субсидию, а за коммуналку платит, но с опозданием.