Украинцам пересчитали тарифы на электроэнергию: кто заплатит за снижение цен

Кабинет министров принял решение снизить тариф при потреблении до 250 кВт*час в месяц с 1,68 до 1,44 грн. Это приведет к тому, что цены могут вырасти на других сегментах рынка, больше придется заплатить бизнесу и, как результат, вырастут цены на их товары и услуги.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор "Волиньелектрозбут" Дмитрий Иванов. "Такое решение является самообманом, который заключается в том, что, платя будто за дешевую электроэнергию, мы доплачиваем ее реальную стоимость (и даже больше), покупая продукты питания, промышленные товары, коммунальные и другие услуги. Дело в том, что производители всех этих товаров и услуг закладывают в себестоимость завышенную стоимость электроэнергии", – пояснил эксперт.

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Иванов считает, что "ручная" регулирования "рынка", резкие изменения законодательной и нормативной базы, отсутствие адекватной системы социальной защиты населения приведут к несостоятельности участников рынка выполнять возложенные на них обязанности.

"Еще до конца этого года, кроме сезонного прироста оптовой цены энергии, увеличение реального ее дефицита в осенне-зимний период, а также углубление дефицита из-за уменьшения солнечной генерации спровоцирует очередное повышение цен на рынке и для бизнеса. В результате этого будем иметь новый долговой кризис", – считает Иванов.

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