Украинцам пересчитали тарифы на электроэнергию: как изменятся суммы в платежках

В Украине тарифы на электроэнергию с 1 октября снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час. Это коснется только того объема электроэнергии, который не превышает 250 кВт*час в месяц. В результате суммы в платежках для тех, кто потребляет 300 кВт*час в месяц, снизятся с 504 до 444 грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, решение о снижении цен приняли под давлением Офиса президента. При этом экономических оснований для этого не было. Новшество коснется абсолютное большинство семей – тех, кто тратит до 250 кВт*час в месяц.

К примеру, семья, которая расходует 300 кВт*час в месяц, сейчас должна платить 504 грн в месяц (из расчета 1,68 грн за каждый кВт*час). Уже с 1 октября за первые 250 кВт*час такие украинцы заплатят всего 360 грн (из расчета 1,44 грн за каждый кВт*час), а за следующие 50 кВт*час уже по цене в 1,68 грн – 84 грн. В сумме платежка снизится на 60 грн.

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"Такое решение является самообманом, который заключается в том, что, оплачивая будто дешевую электроэнергию, мы доплачиваем за ее реальную стоимость (и даже больше), покупая продукты питания, промышленные товары, коммунальные и другие услуги. Дело в том, что производители всех этих товаров и услуг закладывают в себестоимость завышенную стоимость электроэнергии", – пояснил директор "Волиньелектрозбут" (группа Tolk) Дмитрий Иванов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: