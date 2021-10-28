Украинцам пересчитали часть тарифов на газ: кому придется заплатить на 700 грн больше

В Украине поставщики газа опубликовали месячные тарифы на голубое топливо на ноябрь. Часть компаний свои цены повысила\, другие же уменьшили суммы. В результате некоторым семьям за голубое топливо придется платит на 700 грн в месяц больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, что большинство украинцев пользуется годовыми тарифами, для них суммы в платежках не изменятся до конца отопительного сезона. А вот тем, кто выбрал месячные продукты, придется переплачивать.

Как поменялись тарифы:

"Агросинтез Трейдінг" не опубликовали цены

"Волиньелектрозбут" опубликовали цену в 12,98 грн (не изменили)

"Київгазенерджи" не опубликовали цены

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"Енерджі Трейд Груп" 7,788 грн за куб;

Yasno – 8,46 грн за куб (было 12 грн);

"Одесагаз-постачання" 13 грн;

"Асканія Енерджі" 19,95 грн (тариф не изменили)

"ТАС Енергія Країни" 38,35 грн (было 31,06 грн)

Например, если клиент "ТАС Енергія Країни" за 100 кубов в этом месяце заплатит 3 106 грн, то в ноябре за такое же количество придется отдать уже 3 835 грн.

Абсолютное большинство украинцев пользуется годовыми тарифами на голубое топливо. Им изменений с ноября ждать не стоит. А вот кого может коснутся подорожание:

тех, кто перешел на месячные тарифы;

тех, чей поставщик перестал выполнять свои обязательства и в результате клиентов перевели на поставщика последней надежды (там тариф в три раза выше годового).

Месячные цены уже достигли самого большого в истории Украины размера. Так, к примеру, поставщик "ТАС Енергія Країни" в октябре продавал куб за 31,06 грн, а в ноябре – уже по 38,35 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.