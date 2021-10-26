Украинцам придется платить за газ еще больше: почему месячные тарифы взлетели, а Кабмин бездействует

В Украине у большинства поставщиков газа действуют два тарифа: месячный и годовой. Первая цифра меняется вместе с ситуацией на рынке, а вторая зафиксирована до мая 2022 года. Из-за срыва энергетической политики правительства некоторым украинцам придется платить за каждый кубометр голубого топлива 38,35 грн.

О том, как и почему меняются цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Абсолютное большинство украинцев пользуется годовыми тарифами на голубое топливо. Им изменений с ноября ждать не стоит. А вот кого может коснутся подорожание:

тех, кто перешел на месячные тарифы;

тех, чей поставщик перестал выполнять свои обязательства и в результате клиентов перевели на поставщика последней надежды (там тариф в три раза выше годового).

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Месячные цены уже достигли самого большого в истории Украины размера. Так, к примеру, поставщик "ТАС Енергія Країни" в октябре продавал куб за 31,06 грн, а в ноябре – уже по 38,35 грн.

Согласно правилам, поставщики должны публиковать свои цены 25 числа каждого месяца, но по состоянию на 26 октября целый ряд компаний до сих пор не показал, сколько будет стоить куб в ноябре:

"Агросинтез Трейдінг" не опубликовали цены

"Волиньелектрозбут" опубликовали цену в 12,98 грн (не изменили)

"Київгазенерджи" не опубликовали цены

"Енерджі Трейд Груп" не опубликовали цены

Yasno не опубликовали цены

"Одесагаз-постачання" не опубликовали цены

"Асканія Енерджі" 19,95 грн (тариф не изменили)

"ТАС Енергія Країни" 38,35 грн (было 31,06 грн)

Например, если клиент "ТАС Енергія Країни" за 100 кубов в этом месяце заплатит 3 106 грн, то в ноябре за такое же количество придется отдать уже 3 835 грн.

Но если для населения в основном действуют годовые тарифы, то с бизнесом дела обстоят куда хуже. Они вынуждены платить за голубое топливо по рыночным ценам. Высокие тарифы на газ – не единственная проблема, рассказывает Артем Ремпен, операционный директор компании G.R. Agro.

Далеко не каждый поставщик в сложившихся условиях соглашается поставлять голубое топливо бизнесу. К примеру, в Днепропетровской области, как говорит Ремпен, было всего три варианта, и пользоваться можно только тем газом, за который уже заплатили (расширить объем не получится).

Украинцам рассказывают, что из-за откровенного шантажа России и спровоцированного на рынке газа кризиса пришлось поднимать цены и внутри страны. И правда, во многих европейских странах голубое топливо резко подорожало. Во многих, но не везде.

Дело в том, что Украина могла бы полностью быть независимой от газа российской добычи. Так, подтвержденные запасы собственного голубого топлива составляют 900 млрд кубометров. Ежегодно страна тратит всего лишь 29,8 млрд.

То есть, собственного газа может хватить на 30 лет! Но Кабмин полностью провалил задачу наращивать добычу газа. А "Нафтогаз", компания, которую учредило правительство, не получила необходимого количества лицензий на добычу голубого топлива.

Летом, когда газ стоил в три-пять раз дешевле, правительство не поставило задачу закупать голубое топливо и пополнять газовые хранилища. В результате они заполнены всего на 60%.

Сейчас там находится 18,1 млрд кубов, а в прошлом году в этот же период было 25,6 млрд кубометров. Но и из этих 18,1 млрд 3,3 млрд принадлежит иностранцам. Еще часть – частным украинским компаниям, еще около 4,5 млрд кубов – технический газ, который выкачивать нельзя (иначе упадет давление). Итак, если зима будет холодной, то из-за проваленной подготовительной кампании украинцы могут мерзнуть.

Тарифы на газ для бизнеса достигли исторических показателей, и теперь украинцев ждет рост цен на все товары и услуги. Но и это не все, чем "отличился" Кабмин – Украина идет на первых местах по смертности от коронавируса в мире, и все из-за провала вакцинации.