В Украине вводят новые графики отключений: когда не будет света

В Киеве 3 января ввели экстренные отключения электроэнергии, в то же время в Киевской области – новые графики стабилизационных отключений. В Одесской области вернулись к стабилизационным отключениям, а в Донецкой – ввели экстренные отключения.

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Тем не менее, в целом, сообщают в "Укрэнерго", благодаря теплой погоде потребление в Украине сниженное. А благодаря повышенному производству электроэнергии солнечными электростанциями (в связи с ясной погодой) "ограничения потребления до 14:00 не применяются".

"В то же время на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", – рассказали в компании.

Какова ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В Киеве – экстренные отключения. В Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше.

Новые графики состоят из трех категорий:

- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

- Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Одесская область. Согласно данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения.

Полтавская область. В Полтавской области действуют ограничения на количество электроэнергии, которое могут использовать жители региона. При этом облэнерго пытается минимизировать период отключений – применят всего одну очередь. "На 3 января НЭК "Укрэнерго" довело такие лимиты мощности в Полтавской области: с 00:00 до 14:00 – не установлены, с 14:00 до 23:00 – 485 МВт, с 23:00 до 24:00 – не установлено", – заявляют в "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области действуют графики стабилизационных отключений. Однако они применяются в том случае, если в системе не хватает мощности для подачи тока всем клиентам.

Донецкая область. В Донецкой области также применяют графики экстренных отключений. Ситуация в регионе сложная из-за большого количества обстрелов и военных действий.

Запорожская область. В регионе пытаются восстановить подачу тока всем потребителям на контролируемой территории.

Как пользоваться техникой при отключениях

После восстановления подачи тока участились случаи скачков напряжения. В результате даже если техника мгновенно не выходит из строя, она значительно быстрее портится.

Как рассказал инженер-электрик Виталий Чех, наиболее сложная ситуация – в старом жилом фонде (хрущевках), там зачастую щитков внутри квартир нет, а в подъездных – "полный беспредел". Контакты не затянуты, подключение происходит хаотично и напрямую.

"В подъездах внутри щитков часто полный беспредел творится. Нужно вызвать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения", – рассказывает Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1500 грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику на десятки тысяч гривен.

Если щиток внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает "вредный" ток.

Что нужно делать:

Отключать все электроприборы из сети. Во время отключения электроэнергии это обязательно, так как после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключали свет, стоит отсоединять все приборы от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Включать электроприборы по очереди. Если у вас не было электроэнергии, а после ее включения вы одновременно начали использовать и телевизор, и компьютер, и стиральную машину, это создает большой скачок напряжения. Поэтому лучше дожидаться появления света с включенным освещением в той комнате, где вы находитесь. Только спустя полчаса можно постепенно и по очереди использовать электроприборы, которые вам нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. Худший из них предполагает полное отсутствие электроэнергии на срок до семи дней.

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