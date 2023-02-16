Как на отключения света повлияет ракетная атака РФ: в "Укрэнерго" сделали заявление

Несмотря на ночную ракетно-дроновую атаку, проведенную Россией, 16 февраля электричество в Украине отключать не планируют. Достичь этого удалось благодаря устранению дефицита мощности в системе.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: сокращать подачу электричества не планируют также несмотря на рост потребления энергии.

"Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время в Украине работают все виды электростанций. А тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы.

Импорт электроэнергии же снижается. Причина – стабилизация электроснабжения.

В то же время, подчеркивают энергетики, полностью исключать применение отключений света в стране нельзя. К ним могут прибегунть, если рост потребления продолжится.

В качестве примера этого в "Укрэнерго" приводят Одессу, где из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. "Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", – объяснили энергетики.

Время работает на Украину

В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, чтонесмотря на значительное улучшение ситуации, она "еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной". Причина – риски ракетных обстрелов в будущем.

Тем не менее, отметил он, время работает на украинскую энергосистему. "Уже завершается зима. ... Ожидаем, что если не будет новых масштабных разрушений, ситуация будет оставаться стабильной", – сказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет переговоры с Турцией о работе плавучих электростанций. На данном этапе главными вопросами являются безопасность таких станций и места их расположения в Украине или за ее пределами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!