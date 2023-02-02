Украинцам могут повысить часть тарифов: что будет с ценами на коммуналку в феврале

В феврале большинство коммунальных тарифов для украинцев повышать не планируют. Исключение – тарифы некоторых коммунальных предприятиях, которые могут с помощью местной власти пересматривать цены.

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К примеру, такое решение приняли в Бориславе Львовской области, где пересмотрели тарифы на холодную воду (централизованное водоснабжение и водоотвод). Поэтому, как говорится в материале OBOZREVATEL, украинцам стоит хотя бы раз в месяц посещать сайт своего местного органа самоуправления.

Там по закону обязаны заранее предупреждать о грядущем пересмотре цен на услуги коммунальных предприятий. "Тариф на централизованный водоотвод увеличится для всех потребителей на 3 грн 19 коп. и составит 17 грн 06 копеек", – отмечают в сообщении Бориславского горсовета.

В целом по Украине стоимость воды должны были пересмотреть еще в январе, однако решение отсрочили. Цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду не должны менять не только в феврале, но и как минимум в ближайшие месяцы.

Не забудьте передать показания счетчиков

В начале каждого месяца украинцам нужно передавать показания приборов учета электроэнергии и газа. В компаниях-поставщиках этих услуг напомнили о сроках.

"Показания [за электроэнергию], которые будут предоставлены до 3 февраля, помогут правильно сформировать квитанцию. Просим передавать показания только при наличии безопасной возможности и доступа к счетчику", – проинформировали клиентов в ДТЭК. Показания за свет можно передавать в чат-ботах облэнерго, по телефону и с помощью личного кабинета на сайте.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в свою очередь напомнила, что ее клиенты должны сдать данные до 5 февраля. Показания нужно передавать не "Нафтогазу", а своему оператору ГРМ, то есть облгазу.

Последнее в феврале не касается лишь абонентов "Харьковгаза" и "Днепрогаза", которые находятся в процессе перехода на сервисы "Нафтогаза". Они должны передать показания непосредственно в газоснабжающую компанию.

Передать показания оператору ГРМ (облгазу) можно несколькими способами:

при личном визите в офис облагаза или по телефону;

в чат-боте облгаза или на его сайте;

через ящики для приема показаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили, что вместо газа из конфорки может пойти вода. Специалисты рассказали, как не допустить такой аварии.

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