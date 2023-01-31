Украинцам раздадут бесплатные лампочки и могут пересмотреть часть тарифов: чего ожидать в феврале

В Украине в феврале тарифы на воду повысят в некоторых небольших городах. Подорожает также и мобильная связь. Кроме того, ожидается полномасштабная программа по раздаче бесплатных LED-лампочек. Стоимость доллара, вероятно, значительно не изменится, а пенсии останутся на текущем уровне.

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О том, что ждет украинцев в феврале, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара?

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики считают, что причин для значительного изменения стоимости доллара в феврале нет. Правда, это не значит, что такие причины не возникнут. Например, негативно на валютный рынок может повлиять, например, активизация российских оккупационных войск и попытки новых наступлений.

Если же ситуация сохранится, гривня может плавно укрепляться. В целом же НБУ удается удерживать стабильную ситуацию на валютном рынке. Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital отмечает: золотовалютные резервы Национального банка пополняются. А это в свою очередь позволяет улучшить ожидания.

"Так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни", – пояснил эксперт. Стабильность украинской национальной валюты зависит от международной финансовой помощи. От ЕС, США и других партнеров поступают транши финансовой поддержки, это позволяет пополнять валютные запасы, а также гарантирует выполнение бюджета страны.

Что будет с тарифами?

В Украине в феврале повышать большинство тарифов на коммуналку не планируют. Стоимость воды должны были пересмотреть еще в январе, однако решение отсрочили. Стоимость газа, электроэнергии, отопление и горячей воды не должны менять не только в феврале, но и как минимум в ближайшие месяцы.

Часть тарифов заморозили на период военных действий, другие – не будут пересматривать до тех пор, пока не окончится отопительный сезон. Исключение – тарифы часть коммунальных предприятиях, которые могут с помощью местной власти пересматривать цены. К примеру, такое решение приняли в Бориславе Львовской области.

Украинцам стоит хотя бы раз в месяц посещать сайт своего местного органа самоуправления. Там по закону обязаны заранее предупреждать о грядущем пересмотре цен на услуги коммунальных предприятий.

"Тариф на централизованный водоотвод увеличится для всех потребителей на 3 грн 19 коп. и составит 17 грн 06 копеек", – отмечают в сообщении Бориславского горсовета.

Как будут раздавать лампочки?

В январе в Украине начали в тестовом режиме раздавать бесплатные LED-лампочки в отдельных регионах. А уже в феврале такое решение распространят по всей Украине. Лампочки будут обменивать на старые лампы накаливания (обмен будет происходить пять на пять).

Как подать заявление об обмене лампочек в Дії?

Зайдите в Дію; нажмите "Услуги"; выберите "Обмен лампочек"; укажите номер телефона и отделение "Укрпочты"; укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

После этого вы получите уведомление с подтверждением, что в отделение "Укрпочты" прибыли лампы. На обмен ламп дается 5 рабочих дней.

Что будет с пенсиями?

Пенсионные выплаты в феврале не изменятся. Как и в январе, минимальная выплата останется на уровне 2093 грн, а максимальная выплата составляет 20 930 грн. В феврале при этом станет известно, в каком размере проведут индексацию выплат в марте. Ее размер зависит от темпов роста цен и динамики средней зарплаты за прошлый год.

Ориентировочно индексация пенсии состоится на уровне 24%. Однако точную цифру могут назвать в Минсоце или Пенсионном фонде. Сейчас эти цифры не публикуются. Однако в Кабмине уже пообещали, что индексацию все-таки проведут. Такое же обещание еще в 2022-м озвучил и президент Владимир Зеленский.

Новое эмбарго

В Украине с 5 февраля введут эмбарго на российские нефтепродукты (в том числе бензина и дизеля). Это может лишить Россию львиной доли доходов за продажу энергоресурсов. Как рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, влияние эмбарго ЕС на Россию будет огромным. Причем, по его прогнозу, РФ может потерять не только европейский рынок, но и значительную часть рынков других стран.

Россия может потерять 57% рынка сбыта нефтепродуктов. Она поставляла 144 млн тонн нефтепродуктов. А после нового эмбарго не сможет продать примерно 82 млн тонн.

Новые тарифы у "Киевстара"

Клиентов "Киевстара" с 1 февраля ждет неприятный сюрприз. Они получат СМС с извещением о повышении тарифов. В официальном сообщении компании новые тарифы не называют.

"Чтобы и дальше инвестировать в восстановление и обеспечение работы сети, с 1 февраля 2023 года абонентам некоторых тарифов "Все вместе" и "Киевстар ТВ" будут предложены обновленные условия. У большинства новых предложений будут дополнительные услуги. В частности, в ряде тарифов "Все вместе" увеличится объем мобильного интернета, количество минут и SMS, а также будут доступны дополнительные услуги в виде Суперсил. Также закроется до подключения новыми абонентами тариф Все вместе WOW+ТВ", – говорится в сообщении.

В целом ситуация в феврале будет зависеть от того, что будет происходить на фронтах. Стабильность украинской экономики и всех сфер ее деятельности в первую очередь зависит от успехов ВСУ.