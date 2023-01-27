Вместо газа из конфорки может пойти вода: украинцам рассказали, как не допустить аварии

В Украине в результате ремонта газовой колонки происходят случаи затопления газопровода. Это происходит, если если при ремонте путают штуцеры воды и газа.

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Как пишет издание Газправда, украинцы часто попадают в подобные ситуации, если газовое оборудование вместо сертифицированных специалистов ремонтируют "мастера на все руки". По правилам заниматься обслуживанием и тем более ремонтом газового оборудования должен облгаз либо сертифицированные обслуживающая компания.

"Если нужно осуществить какие-то вмешательства в систему газоснабжения, хоть немного меняющую проектную документацию, то такие работы имеют право выполнять только работники облгаза", – объясняет консультант Газправды Екатерина Плотникова.

Кроме того, даже если вы не планируете ремонтировать или менять газовое оборудование, но имеете желание, например, изменить планировку помещения, в которой находится газовая плита, вы должны получить согласие специалистов газораспределительной компании.

Запрещено объединять кухню, в которой есть газ, с жилым помещением. Это объясняется тем, что при возможной утечки газа человек, который может в этот момент спать в жилом помещении, имеет меньше возможности выжить. Стена удерживает распространение газа по квартире. В случаи аварии, взрыва газа закрытая кухня может спасти жизни собственников квартиры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

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