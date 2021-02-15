Украинцам могут начать выплачивать субсидии авансом

Роман Груша
Роман Груша
Коммуналка
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Украинцам могут начать выплачивать субсидии авансом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил депутатам рассмотреть механизм выплаты субсидий украинцам авансом.

"Параллельно с этим можем рассмотреть механизм выплаты субсидий наперед. Возможно, рассмотреть такие механизмы", – сообщил Разумков в понедельник, 15 февраля, во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп ВР.

По его словам, население точно не должно чувствовать шоковую терапию.

"За последний год было много вызовов, много того, с чем столкнулось государство и сегодня мы должны сделать так, чтобы таких проблем не было", – резюмировал Разумков.

Напомним, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаТарифы ЖКХ и субсидииДмитрий Разумков