Украинцам должны пересчитать платежки за отопление: как и кому обязаны снизить суммы

В Украине поставщики тепла должны пересчитать платежки, в случае если из-за ракетных атак со стороны России они временно отключали подачу тепла и горячей воды. Если предприятия откажутся это сделать, потребители имеют право потребовать перерасчета.

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Так, согласно постановлению Кабинета министров №151, у украинцев есть возможность требовать перерасчета платы. Если в квартире температура ниже 18 °С, за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

В некоторых городах уже сообщили о таком перерасчете. Так, КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" пересчитает плату за тепло и горячую воду за ноябрь. Это связано с аварийными и стабилизационными отключениями электроэнергии. Коммунальное предприятие учтет часы, когда не было света и услуги не предоставлялись. Пересчет за ноябрь будет внесен в платежку за декабрь

Когда можно вообще не платить за коммуналку

При отсутствии счетчиков и в случае, если вы не находитесь дома минимум 30 дней, можно не платить за воду и газ. А если из-за войны вам предоставляют услуги в неполном объеме, вы имеете право требовать перерасчета.

Как разъяснили OBOZREVATEL на горячей линии правительства, в случае отсутствия жильца дома более 30 дней нужно обратиться со справкой к поставщику коммунальной услуги. В примере с водой это водоканал. "Это норма закона, которая уже давно существует. Это не новшество. Предусмотрена ч. 1 ст. 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах", – пояснили в правительстве.

Если вы как минимум 30 дней не проживаете в своей квартире и доме, можно не платить:

за воду, если нет счетчика;

за газ, если нет счетчика.

Если же у вас есть счетчик, вы ежемесячно должны подавать показания. Если показания за этот месяц соответствуют показаниям за прошлый, то начислять долг не будут. Такая норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Все эти предприятия принадлежат Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа.

Предприятия обвинили в неуплате в госбюджет 1,48 млрд грн. Украинцы платят за доставку газа облгазам. За сам газ деньги поступают поставщику.

1,5 млрд грн, вероятно, не были уплачены в период с 2017 года, тогда в тарифе не было средств на плату в бюджет за использование сетей. По версии ГБР, компания Фирташа получила облгазы с нарушением процедур.

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