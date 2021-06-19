Украинцам будут приходить три платежки за газ: сколько заплатим

В Украине будут приходить три платежки за газ. Помимо стоимости самого голубого топлива и плату за транспортировку также придется платить и за обслуживания внутридомовых сетей. Последний тариф будет значительно меньшим, чем действующая абонплата (платеж за транспортировку).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. По его словам, выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам, которые уже имеют необходимых для работы специалистов. Но доплачивать газовикам все равно придется. Ведь ранее обслуживание внутридомовых газовых сетей было заложено в тариф ЖЭКа, а газовики за это денег не получали.

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"Работы там немного, участки небольшие. – говорит Дяченко. – Если этим будут заниматься специально созданные компании – они будут просить слишком много. Лучше, чтобы эти участки продолжили брать на себя операторы сетей. Стоимость обслуживания внутридомовых сетей облгазами будет зависеть от дома: высотка – это одна ситуация, хрущевка – другая. Но цифры не должны быть большими. Если сравнить с транспортировкой газа – обслуживание должно стоить гораздо дешевле".

По словам Дяченко, около 10-ти лет назад от облгазов пробовали отделять организации, которые брали на баланс внутридомовые сети и занимались ими. Подобная организация существовала, к примеру, в Харькове. Но тогда идея провалилась.

"Передача на баланс – это непростой процесс, но его необходимо пройти. Газ сам по себе вещь опасная. И когда есть "бесхозные" части газовой трубы – это не хорошо", – подытожил Сергей Дяченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг. Документ обязывает совладельцев дома заключать договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять такое обслуживание.