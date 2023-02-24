Украинцам 24 февраля будут отключать свет: кого касается

Практически на всей территории Украины 24 февраля не ожидается отключений света. Причина – отсутствие дефицита мощности в сети, а с ним и установления лимитов потребления. Исключениями же, в частности, являются Одесса и Одесский район, где в связи с сетевыми ограничениями будут применятся стабилизационные отключения. Т.е., ограничивать подачу электричества здесь будут по графикам.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: отключения по графику возможны и в некоторых других энергоузлах – в связи с повреждениями сетей.

"На 24 февраля "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику. Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", – говорится в сообщении.

Облэнерго штрафуют

В то же время Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала "Полтаваоблэнерго". Причиной стали многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии. Размер штрафа составил 85 тыс. грн.

Ранее НКРЭКУ оштрафовала за несправедливые отключения света украинцам ряд облэнерго – на те же 85 тыс. грн. Речь об:

"Винницаоблэнерго";

"Черновцыоблэнерго";

"Волыньоблэнерго".

В ходе проверки оказалось, что эти компании допустили ряд нарушений при отключениях электроэнергии бытовым потребителям. В частности, они:

неравномерно распределяли потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих облэнерго, отдельные административные штрафы наложили на их руководителей. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1700 грн.

Под санкции попали также ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия изменила стратегию ударов по энергоинфраструктуре Украины. Если раньше они локально наносились по энергосетям в зоне столкновения, то сейчас захватчики прицельно бьют по электростанциям и энергосистемам.

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