Украинец пустил воду в газовую трубу и теперь заплатит за это 350 тыс. грн

Житель Кропивницкого должен заплатить газовикам 350 тыс. гривен за то, что пустил воду в газовый котел. Сделал он это по ошибке во время ремонта - вешая газовый котел на кухне.

В результате попавшая в газовую трубу вода, заполнила 1,5 км магистрали, сообщает ТСН. Это привело к тому, что на время слива воды, продувания и просушки труб жители 20 многоэтажных домов города были отрезаны от газоснабжения.

В текущее время неизвестно, возместит ли виновник ущерб добровольно. Впрочем, заплатить ему так или иначе придется - случае отказа газопоставщики собираются обратиться в суд.

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В случае если газовая компания обратится в суд, а мужчина его проиграет, ему придется заплатить не только штраф. Сумма в 350 тыс. гривен может значительно увеличиться за счет пени. Кроме того, нарушителя обяжут заплатить судебный сбор и покрыть другие судебные издержки. Если у должника не хватит денег на погашение долга, процедура принудительно взыскания позволяет начать процесс отчуждения имущества.

Отметим, что рекордная цена на газ, превысившая в Европе 1,2 тыс. долларов, может спровоцировать серьезный экономический кризис в Украине. В результате того, что газ для промышленников в подорожает до 39 тыс. гривен, украинский экспорт станет неконкурентноспособным, ведь европейцы покупают газ в 3,5 раза дешевле. А это приведет к резкому росту цен, безработице и волне банкротств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к началу отопительного сезона в Украине в очередной раз пересчитают размеры субсидий, уменьшив их в 1,5 раза. Отныне сумма помощи зависит как от дохода семьи, так и от норм потребления услуг.