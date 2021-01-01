Украина возобновит импорт электроэнергии из России: решение уже принято

В Украину по решению Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2021-го возобновили импорт электроэнергии из России.

Соответствующее постановление приняла комиссия еще 16 декабря. Как заявил замглавы профильной комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, "Укрэнерго" планирует предоставить трейдерам доступ к сетям для импорта 2,4 ГВт электроэнергии из России и Беларуси с 1 января.

Импорт из России разрешили Портал Верховной Рады

Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019-го по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Почему поставки были остановлены

Продажа электроэнергии в Россию и Беларусь (и обратно) Украина прекратила 12 апреля 2020 в соответствии с постановлением НКРЕКП "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов.

С 1 января в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза.