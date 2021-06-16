У украинцев за долги по коммуналке забирают старую мебель и вещи: как наказывают

В Украине за долги по коммуналке забирают старую мебель, мусорные пакеты и даже одежду. Исполнители по закону должны оставить необходимый минимум, а остальное имущество, которое обнаружили в квартире или доме должника, могут арестовать и продать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, по закону также могут арестовать и списать деньги с банковского счета. Однако в том случае, если на банковской карте денег нет, исполнители должны искать имущество.

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"Проводим опись имущества. Определенный минимум, кровать или теплая одежда в самых необходимых объемах, не трогаем. Остальное можем арестовывать и продавать. Иногда приходится грязные кастрюли и поношенную одежду на торги отдавать", – рассказал государственный исполнитель.

Отметим. также должников по коммуналке вносят в специальный реестр. Это происходит по определенной процедуре: сначала поставщик подает в суд с требованием вернуть деньги, затем должнику дают время для того, чтобы расплатиться добровольно, после же включается механизм исполнения судебных решений.

Чаще всего коммунальщики обращаются в суд уже в крайних мерах: выгоднее заключить договор реструктуризации и принимать платежи хотя бы небольшими частями. Вернуть деньги через суд у тех, у кого есть только один небольшой доход, сложно. Кроме того, сама процедура займет время, арест и продажа имущества также может не увенчаться успехом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине долги за коммуналку достигли 79,1 млрд грн. Если эту сумму разделить на общее количество семей, окажется, что каждая в среднем должна по 5 тыс. грн.