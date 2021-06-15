У украинцев забирают одежду, посуду и даже мусорные пакеты: арестовать счета теперь могут за любые долги
В Украине семь банков, в том числе государственный "Приват", присоединились к новой системе обмена информацией. Это, как говорят в Минюсте, позволяет автоматически списывать деньги с карт должников. В ближайшее время к платформе должны подключиться и другие банки.
Украинцы чуть ли не хуже всех в Европе платят по долгам. В среднем каждая семья только за коммуналку накопила по 5 тыс. грн задолженности. Микрокредиты, алименты, неуплаченные налоги – в сумме украинцы должны более 100 млрд грн.
О том, как в Украине возвращают неуплаченные долги и что может измениться в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.Арестовывать банковские счета могут по любым долгам
Еще несколько месяцев назад Министерство юстиции свои приказом усложнило жизнь должникам. Если раньше страдали только алиментщики, то сейчас арестовать деньги на карте могут и за коммуналку, штраф за нарушение ПДД – фактически любой долг.
Единственное условие – должны начать исполнительное производство и исполнитель должен подать документ в банк. И вот здесь возникает заминка. Часто должник снимает деньги со своего счета еще до того, как к нему доберется исполнитель. Последнему нужно найти нужный банк, оформить документ, отвезти или отправить его в финансовое учреждение. Вся процедура может тянуться неделями.
И здесь Минюст придумал нововведение, которое, правда, работает совсем не так, как хочется исполнителям. Речь идет об автоматизированной системе исполнительных производств. Ее стоило бы называть электронным документооборотом, рассказывает частный исполнитель в Киеве Анатолий Телявский. Если раньше нужно было лично относить документы в банк, или отправлять их по почте, то сейчас в семи финансовых учреждениях работает электронный документооборот.
"То, что задекларировал Минюст, не соответствует действительности и выдается желаемое за действительное. Минюст называет автоматизированным арестом простой электронный документооборот. Это не то, что я открываю производство и автоматически во всех 76 банках у должников моментально арестовываются средства, как это происходит в Латвии, Литве", – говорит исполнитель.
Его коллега из Полтавы, которая не захотела называть свое имя, говорит: все решения все равно принимаются сотрудниками банка, запросы обрабатывают вручную. А чтобы найти, где у должника есть банковский счет, приходится с помощью электронной системы обращаться только к тем банкам, которые по собственному желанию захотели в них участвовать, а в другие банки обращаться индивидуально.
Вот, почему эта система не работает полноценно:
к обмену данными присоединилось только семь банков (Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк);
арест происходит не автоматически: запрос все равно обрабатывает сотрудник финансового учреждения и на это уходит время;
чтобы найти все счета должника, придется "в индивидуальном порядке" обращаться к еще десяткам банков.
Кстати, если вы получаете зарплату на банковскую карту, забрать все ваши деньги невозможно. Есть определенное правило: должник может отдавать 20% дохода, или 50% если должен алименты собственным детям. Лучшая ситуация для исполнителя: когда на счету есть крупная сумма, которая полностью покроет долг.За долги забирают "бабушкину" мебель и мусорные пакеты
Частные исполнители обычно занимаются крупными долгами, а их доход зависит от того, насколько успешно они выполнили свою работу. В то же время по всей стране есть их коллеги, которые работают на государство. Чаще всего именно им приходится возвращать долги за коммуналку и бороться с алиментщиками.
"По закону должны допустить в жилье. Можно с полицией. Проводим опись имущества. Определенный минимум, кровать или теплая одежда в самых необходимых объемах, не трогаем. Остальное можем арестовывать и продавать. Иногда приходится грязные кастрюли и поношенную одежду на торги отдавать", – рассказывает OBOZREVATEL государственный исполнитель из Запорожья.
Затем все это имущество передают на специальный аукцион. Здесь можно встретить грязную мебель, старые кресла, женские туфли, посуду, футболки и даже мусорные пакеты.
"Бывает такое, что и не пускают в квартиру. Выбивать двери нельзя. На каждого исполнителя десятки таких должников, ко всем каждый день приходить невозможно", – жалуется исполнитель.
В целом же процедура взыскания в Украине малоэффективна. Исполнители жалуются на закон, мол, он слишком лоялен. Политики сетуют на низкие доходы, при которых для части украинцев долги стали неотъемлемой частью жизни. Бесспорно можно утверждать только одно: действующую систему нужно менять, а без эффективной возможности возвращать долги платить за убытки коммунальных предприятий, банков и т.д. вынуждены будут добросовестные клиенты.