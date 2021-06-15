У украинцев забирают одежду, посуду и даже мусорные пакеты: арестовать счета теперь могут за любые долги

В Украине семь банков, в том числе государственный "Приват", присоединились к новой системе обмена информацией. Это, как говорят в Минюсте, позволяет автоматически списывать деньги с карт должников. В ближайшее время к платформе должны подключиться и другие банки.

Украинцы чуть ли не хуже всех в Европе платят по долгам. В среднем каждая семья только за коммуналку накопила по 5 тыс. грн задолженности. Микрокредиты, алименты, неуплаченные налоги – в сумме украинцы должны более 100 млрд грн.

О том, как в Украине возвращают неуплаченные долги и что может измениться в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще несколько месяцев назад Министерство юстиции свои приказом усложнило жизнь должникам. Если раньше страдали только алиментщики, то сейчас арестовать деньги на карте могут и за коммуналку, штраф за нарушение ПДД – фактически любой долг.

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Единственное условие – должны начать исполнительное производство и исполнитель должен подать документ в банк. И вот здесь возникает заминка. Часто должник снимает деньги со своего счета еще до того, как к нему доберется исполнитель. Последнему нужно найти нужный банк, оформить документ, отвезти или отправить его в финансовое учреждение. Вся процедура может тянуться неделями.

И здесь Минюст придумал нововведение, которое, правда, работает совсем не так, как хочется исполнителям. Речь идет об автоматизированной системе исполнительных производств. Ее стоило бы называть электронным документооборотом, рассказывает частный исполнитель в Киеве Анатолий Телявский. Если раньше нужно было лично относить документы в банк, или отправлять их по почте, то сейчас в семи финансовых учреждениях работает электронный документооборот.

"То, что задекларировал Минюст, не соответствует действительности и выдается желаемое за действительное. Минюст называет автоматизированным арестом простой электронный документооборот. Это не то, что я открываю производство и автоматически во всех 76 банках у должников моментально арестовываются средства, как это происходит в Латвии, Литве", – говорит исполнитель.

Его коллега из Полтавы, которая не захотела называть свое имя, говорит: все решения все равно принимаются сотрудниками банка, запросы обрабатывают вручную. А чтобы найти, где у должника есть банковский счет, приходится с помощью электронной системы обращаться только к тем банкам, которые по собственному желанию захотели в них участвовать, а в другие банки обращаться индивидуально.

Вот, почему эта система не работает полноценно:

к обмену данными присоединилось только семь банков (Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк);

арест происходит не автоматически: запрос все равно обрабатывает сотрудник финансового учреждения и на это уходит время;

чтобы найти все счета должника, придется "в индивидуальном порядке" обращаться к еще десяткам банков.

Кстати, если вы получаете зарплату на банковскую карту, забрать все ваши деньги невозможно. Есть определенное правило: должник может отдавать 20% дохода, или 50% если должен алименты собственным детям. Лучшая ситуация для исполнителя: когда на счету есть крупная сумма, которая полностью покроет долг.

Частные исполнители обычно занимаются крупными долгами, а их доход зависит от того, насколько успешно они выполнили свою работу. В то же время по всей стране есть их коллеги, которые работают на государство. Чаще всего именно им приходится возвращать долги за коммуналку и бороться с алиментщиками.

"По закону должны допустить в жилье. Можно с полицией. Проводим опись имущества. Определенный минимум, кровать или теплая одежда в самых необходимых объемах, не трогаем. Остальное можем арестовывать и продавать. Иногда приходится грязные кастрюли и поношенную одежду на торги отдавать", – рассказывает OBOZREVATEL государственный исполнитель из Запорожья.

Затем все это имущество передают на специальный аукцион. Здесь можно встретить грязную мебель, старые кресла, женские туфли, посуду, футболки и даже мусорные пакеты.

"Бывает такое, что и не пускают в квартиру. Выбивать двери нельзя. На каждого исполнителя десятки таких должников, ко всем каждый день приходить невозможно", – жалуется исполнитель.

В целом же процедура взыскания в Украине малоэффективна. Исполнители жалуются на закон, мол, он слишком лоялен. Политики сетуют на низкие доходы, при которых для части украинцев долги стали неотъемлемой частью жизни. Бесспорно можно утверждать только одно: действующую систему нужно менять, а без эффективной возможности возвращать долги платить за убытки коммунальных предприятий, банков и т.д. вынуждены будут добросовестные клиенты.