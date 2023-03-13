Как проверить начисление субсидии онлайн: пошаговая инструкция

Украинцы могут узнать онлайн о статусе субсидии (одобрили или нет) и о ее размере. Причем получателем помощи быть не обязательно – проверить данные может каждый. Для этого достаточно знать только адрес, с которого было подано заявление на получение субсидии.

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Все данные находятся в Едином госреестре получателей жилищных субсидий и обновляются каждый месяц. Как именно получить информацию, рассказывает OBOZREVATEL.

Как узнать о начислении субсидии

В первую очередь, нужно знайти государственный портал по адресу subsidii.ioc.gov.ua. Его главная страница выглядит так:

В меню слева нужно выбрать область Украины, населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры. Проверить, начислена ли субсидия, по фамилии нельзя .

. После ввода всех необходимых данных требуется пройти проверку, нажав на кнопку "Я не робот". Когда проверка закончится, кнопка "Искать" станет активной, и ее можно будет нажать.

Статус вашей субсидии отобразится в первой колонке таблицы. Так вы сможете узнать, начислена субсидия или нет. В нашем примере субсидию не назначили:

Как узнать сумму начисленной субсидии

Кроме самого факта назначения, портал позволяет узнать размер субсидии. Для этого нужно нажать на кнопку со значком "глаза" в колонке "Назначено за период":

После этого появится всплывающее окно, в котором указаны суммы помощи. Обратите внимание: суммы разнятся в зависимости от сезона (отопительный или нет).

Также в этом окне указаны даты, в которые была назначена субсидия. Они отображаются, даже если сейчас субсидия неактивна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году в Украине средний размер субсидии составляет 1,8 тыс. грн. При этом в некоторых случаях деньги могут потребовать вернуть в бюджет.

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